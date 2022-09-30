Свердловский депутат Госдумы высмеяла попытку «хунты Зеленского» испортить праздник россиянам

01 октября 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Жанна Рябцева опубликовала у себя в telegram-канале большой пост, в котором раскритиковала действия президента Украины Владимира Зеленского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У президента Украины Владимира Зеленского не получилось испортить торжественные мероприятия в честь присоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к Российской федерации. Об этом заявила у себя в telegram-канале депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева. «Утро 1 октября 2022 года для Зеленского и его хунты, как октябрь 1944-го для гитлеровцев. Россия присоединила ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область. Причем в самом сильном варианте, как субъекты РФ, а не содружество […] Как ни пытались отбить Красный Лиман, чтобы хоть как-то скомкать присоединение регионов и торжественные мероприятия в России, не вышло. Ситуация там остается по-прежнему очень тяжелой, потери укронацистов давно превысили все мыслимые и немыслимые пределы. Но все равно прут», — написала Рябцева. Также она высмеяла попытку Украины попасть в НАТО под прикрытием потери четырех регионов. «Трубку в НАТО не подняли, на торопливый стук костлявых кулачков в дверь не отреагировали», — пошутила депутат. В России накануне прошли праздничные мероприятия в честь присоединения четырех регионов. До этого на освобожденных территориях проходили референдумы о присоединении к России. По итогу большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры о принятии этих территорий.

У президента Украины Владимира Зеленского не получилось испортить торжественные мероприятия в честь присоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к Российской федерации. Об этом заявила у себя в telegram-канале депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева. «Утро 1 октября 2022 года для Зеленского и его хунты, как октябрь 1944-го для гитлеровцев. Россия присоединила ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область. Причем в самом сильном варианте, как субъекты РФ, а не содружество […] Как ни пытались отбить Красный Лиман, чтобы хоть как-то скомкать присоединение регионов и торжественные мероприятия в России, не вышло. Ситуация там остается по-прежнему очень тяжелой, потери укронацистов давно превысили все мыслимые и немыслимые пределы. Но все равно прут», — написала Рябцева. Также она высмеяла попытку Украины попасть в НАТО под прикрытием потери четырех регионов. «Трубку в НАТО не подняли, на торопливый стук костлявых кулачков в дверь не отреагировали», — пошутила депутат. В России накануне прошли праздничные мероприятия в честь присоединения четырех регионов. До этого на освобожденных территориях проходили референдумы о присоединении к России. По итогу большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры о принятии этих территорий.