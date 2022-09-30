30 сентября 2022

Свердловский депутат Госдумы высмеяла попытку «хунты Зеленского» испортить праздник россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция свердловского отделения ОНФ. Екатеринбург, рябцева жанна
Жанна Рябцева опубликовала у себя в telegram-канале большой пост, в котором раскритиковала действия президента Украины Владимира Зеленского Фото:

У президента Украины Владимира Зеленского не получилось испортить торжественные мероприятия в честь присоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к Российской федерации. Об этом заявила у себя в telegram-канале депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева.

«Утро 1 октября 2022 года для Зеленского и его хунты, как октябрь 1944-го для гитлеровцев. Россия присоединила ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область. Причем в самом сильном варианте, как субъекты РФ, а не содружество […] Как ни пытались отбить Красный Лиман, чтобы хоть как-то скомкать присоединение регионов и торжественные мероприятия в России, не вышло. Ситуация там остается по-прежнему очень тяжелой, потери укронацистов давно превысили все мыслимые и немыслимые пределы. Но все равно прут», — написала Рябцева.

Также она высмеяла попытку Украины попасть в НАТО под прикрытием потери четырех регионов. «Трубку в НАТО не подняли, на торопливый стук костлявых кулачков в дверь не отреагировали», — пошутила депутат.

В России накануне прошли праздничные мероприятия в честь присоединения четырех регионов. До этого на освобожденных территориях проходили референдумы о присоединении к России. По итогу большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры о принятии этих территорий.

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

У президента Украины Владимира Зеленского не получилось испортить торжественные мероприятия в честь присоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к Российской федерации. Об этом заявила у себя в telegram-канале депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева. «Утро 1 октября 2022 года для Зеленского и его хунты, как октябрь 1944-го для гитлеровцев. Россия присоединила ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область. Причем в самом сильном варианте, как субъекты РФ, а не содружество […] Как ни пытались отбить Красный Лиман, чтобы хоть как-то скомкать присоединение регионов и торжественные мероприятия в России, не вышло. Ситуация там остается по-прежнему очень тяжелой, потери укронацистов давно превысили все мыслимые и немыслимые пределы. Но все равно прут», — написала Рябцева. Также она высмеяла попытку Украины попасть в НАТО под прикрытием потери четырех регионов. «Трубку в НАТО не подняли, на торопливый стук костлявых кулачков в дверь не отреагировали», — пошутила депутат. В России накануне прошли праздничные мероприятия в честь присоединения четырех регионов. До этого на освобожденных территориях проходили референдумы о присоединении к России. По итогу большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры о принятии этих территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...