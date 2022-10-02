Последний раз мальчика видели в Академическом районе Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшего 8-летнего мальчика. Об этом рассказали представители поисково-спасательного отряда «Прорыв».

«Приметы: рост 128 сантиметров, среднее телосложение, карие гласа, темные волосы. На момент пропажи мальчик был одет в куртку цвета хаки сверху и синего снизу, темно-синие джинсы, черные ботинки, на голове была шапка с помпоном синего цвета и логотипом „W“ на лбу», — рассказали поисковики в сообществе «Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».

Представитель поисково-спасательного отряда рассказал корреспонденту URA.RU, что мальчик днем ушел гулять с друзьями по Академическому району Екатеринбурга и не вернулся. Если вы видели ребенка или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (962) 316-55-42.

Обновлено в 2:10: «Мальчик нашелся», — рассказал корреспонденту URA.RU представитель отряда «Прорыв».