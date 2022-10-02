Форварда хоккейного клуба «Югра» наказали за покупку военного билета

Лукина оштрафовали на 2,2 млн. рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Форварду хоккейного клуба «Югра» Владиславу Лукину за покупку военного билета и уклонение от армии назначили штраф в размере 2,2 миллионов рублей. Он признан виновным в покушении на преступление и даче взятки.

Лукин признан виновным в покушении на преступление и даче взятки (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). «Он переводил деньги посреднику, который не передавал их должностным лицам за выдачу военного билета и получение водительского удостоверения, следует из материалов дела. По двум эпизодам обвиняемый перечислил на банковский счет посредника почти 230 тысяч рублей. С учетом этих обстоятельств, а также наличия у Лукина ежемесячного дохода и семьи, суд счел возможным назначение штрафа. Также с него снята мера пресечения в виде подписки о невыезде», — передает ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что хоккеиста Анвара Сулейманова приговорили к пяти годам условно по делу о даче взятки за уклонение от армии. Приговор вынесен в Ленинском районном суде Уфы. Сулейманов и его адвокат сообщили агентству, что они не будут обжаловать приговор.