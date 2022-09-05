Суд наказал хоккеиста Сулейманова за взятку ради уклонения от армии

Хоккеисту Сулейманову дали пять лет условно за покупку военного билета
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Заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судья, суд, судебное дело, судебное засдеание
Суд вынес наказание хоккеисту Сулейманову Фото:

Хоккеиста Анвара Сулейманова приговорили к пяти годам условно по делу о даче взятки за уклонение от армии. Приговор вынесен в Ленинском районном суде Уфы.

«Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. В соответствии со статьей 73 УК РФ „Условное осуждение“ назначенное Сулейманову наказание считать условным с испытательным сроком на четыре года», — передает приговор судьи ТАСС.

Сулейманов и его адвокат сообщили агентству, что они не будут обжаловать приговор. Хоккеистов Сулейманова, Михаила Воробьева и Владислава Лукина обвиняют в даче взятки за уклонение от армии. Преступление произошло в 2019 году. Бывший полицейский Самигуллин купил для вратаря через сотрудника военкомата военный билет за 170 тысяч рублей.

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Хоккеиста Анвара Сулейманова приговорили к пяти годам условно по делу о даче взятки за уклонение от армии. Приговор вынесен в Ленинском районном суде Уфы. «Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. В соответствии со статьей 73 УК РФ „Условное осуждение“ назначенное Сулейманову наказание считать условным с испытательным сроком на четыре года», — передает приговор судьи ТАСС. Сулейманов и его адвокат сообщили агентству, что они не будут обжаловать приговор. Хоккеистов Сулейманова, Михаила Воробьева и Владислава Лукина обвиняют в даче взятки за уклонение от армии. Преступление произошло в 2019 году. Бывший полицейский Самигуллин купил для вратаря через сотрудника военкомата военный билет за 170 тысяч рублей.
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