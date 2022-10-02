Дочь сенатора Исакова объяснила Собчак, почему пошла на скандал с отцом

Дочь сенатора Исакова поссорилась с отцом из-за разных взглядов на спецоперацию на Украине

03 октября 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Диана не могла поставить себя ниже отца Фото: скрин интервью Дианы Исаковой Дочь сенатора от ХМАО Эдуарда Исакова — Диана Исакова признала, что доставила много проблем для карьеры отца и-за публичной критики спецоперации на Украине. Но при этом девушка не могла поступиться своими принципами. Об этом Исакова заявила в интервью Ксении Собчак на youtube-канале «Осторожно: Собчак». «Я до сих пор понимаю, что это может быть кучей проблем в его жизни. Но это не значит, что я должна поставить себя ниже него: свои потребности, свои идеалы из-за его профессии. Я, все-таки, хочу, чтобы мы были на равных. И мои идеалы и мои потребности важны. И у меня была жуткая потребность что-то делать в такой ситуации. Я не могла не делать ничего», — сказала Исакова. Также Диана рассказала Собчак, какие испытала эмоции, прочитав публикацию отца в соцсетях о своем предательстве. По ее словам, она удивилась бы, если бы реакция была другой, поскольку отец осуждал ее политические взгляды в личных разговорах. Скандал вокруг Исаковой разразился после публикации ее интервью западной прессе. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин вынужден был начать 24 февраля. Цель спецоперации — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.

Дочь сенатора от ХМАО Эдуарда Исакова — Диана Исакова признала, что доставила много проблем для карьеры отца и-за публичной критики спецоперации на Украине. Но при этом девушка не могла поступиться своими принципами. Об этом Исакова заявила в интервью Ксении Собчак на youtube-канале «Осторожно: Собчак». «Я до сих пор понимаю, что это может быть кучей проблем в его жизни. Но это не значит, что я должна поставить себя ниже него: свои потребности, свои идеалы из-за его профессии. Я, все-таки, хочу, чтобы мы были на равных. И мои идеалы и мои потребности важны. И у меня была жуткая потребность что-то делать в такой ситуации. Я не могла не делать ничего», — сказала Исакова. Также Диана рассказала Собчак, какие испытала эмоции, прочитав публикацию отца в соцсетях о своем предательстве. По ее словам, она удивилась бы, если бы реакция была другой, поскольку отец осуждал ее политические взгляды в личных разговорах. Скандал вокруг Исаковой разразился после публикации ее интервью западной прессе. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин вынужден был начать 24 февраля. Цель спецоперации — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.