03 октября 2022

Военком Златоуста допустил отсутствие печатей в военных билетах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военный билет и паспорт РФ. Екатеринбург, призывной возраст, мобилизация, военный билет рф
Отметку о мобилизации могут поставить в военкомате или воинской части Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Военком Златоуста (Челябинская область) ответил на жалобу мобилизованных земляков на отсутствие отметок о призыве в воинских билетах. Как URA.RU пояснил военком Владимир Казимирчук, штампы проставляют в воинской части, что соответствует регламентирующей документации.

«У нас в военных билетах нет отметки о мобилизации. Отправили нас партизанами», — пожаловался призванный из Златоуста Михаил Симурзин в сообществе «Инцидент | Златоуст».

В учебный центр Елани (Свердловская область) мобилизованных отправили 28 сентября. Необходимые записи в документах появились только 3 октября.

«Поставить оттиск может военный комиссар или командир части, принявший военнослужащего в свои ряды. Это позволяет избежать накладок с теми, кого возвращают. В то же время при наборе на гражданские специальности, например, в госпитали, мы передаем документы сразу с отметкой», — пояснил URA.RU Казимирчук.

В военкомате Златоуста уточнили, что необходимые отметки ставятся на шестой странице военного билета нового образца и на третьей — прежнего. Причем в образце советского периода предполагалось, что заполнять графу должны военкоматы, теперь допускается это делать также воинским частям. Об этом свидетельствует бланк документа.

Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Прежде всего на службу призывают служивших в армии с боевым опытом. Предпочтение при наборе отдается востребованным военно-учетным специальностям.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Военком Златоуста (Челябинская область) ответил на жалобу мобилизованных земляков на отсутствие отметок о призыве в воинских билетах. Как URA.RU пояснил военком Владимир Казимирчук, штампы проставляют в воинской части, что соответствует регламентирующей документации. «У нас в военных билетах нет отметки о мобилизации. Отправили нас партизанами», — пожаловался призванный из Златоуста Михаил Симурзин в сообществе «Инцидент | Златоуст». В учебный центр Елани (Свердловская область) мобилизованных отправили 28 сентября. Необходимые записи в документах появились только 3 октября. «Поставить оттиск может военный комиссар или командир части, принявший военнослужащего в свои ряды. Это позволяет избежать накладок с теми, кого возвращают. В то же время при наборе на гражданские специальности, например, в госпитали, мы передаем документы сразу с отметкой», — пояснил URA.RU Казимирчук. В военкомате Златоуста уточнили, что необходимые отметки ставятся на шестой странице военного билета нового образца и на третьей — прежнего. Причем в образце советского периода предполагалось, что заполнять графу должны военкоматы, теперь допускается это делать также воинским частям. Об этом свидетельствует бланк документа. Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Прежде всего на службу призывают служивших в армии с боевым опытом. Предпочтение при наборе отдается востребованным военно-учетным специальностям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...