Военком Златоуста допустил отсутствие печатей в военных билетах

Военком Златоуста (Челябинская область) ответил на жалобу мобилизованных земляков на отсутствие отметок о призыве в воинских билетах. Как URA.RU пояснил военком Владимир Казимирчук, штампы проставляют в воинской части, что соответствует регламентирующей документации.
«У нас в военных билетах нет отметки о мобилизации. Отправили нас партизанами», — пожаловался призванный из Златоуста Михаил Симурзин в сообществе «Инцидент | Златоуст».
В учебный центр Елани (Свердловская область) мобилизованных отправили 28 сентября. Необходимые записи в документах появились только 3 октября.
«Поставить оттиск может военный комиссар или командир части, принявший военнослужащего в свои ряды. Это позволяет избежать накладок с теми, кого возвращают. В то же время при наборе на гражданские специальности, например, в госпитали, мы передаем документы сразу с отметкой», — пояснил URA.RU Казимирчук.
В военкомате Златоуста уточнили, что необходимые отметки ставятся на шестой странице военного билета нового образца и на третьей — прежнего. Причем в образце советского периода предполагалось, что заполнять графу должны военкоматы, теперь допускается это делать также воинским частям. Об этом свидетельствует бланк документа.
Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Прежде всего на службу призывают служивших в армии с боевым опытом. Предпочтение при наборе отдается востребованным военно-учетным специальностям.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»