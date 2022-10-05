Гранатометчик из ХМАО погиб на Украине

06 октября 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

У погибшего остались мать, жена и сын Фото: Антон Артемьев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине погиб житель Лангепаса (ХМАО) Дмитрий Жарков. Об этом URA.RU стало известно из официальной публикации правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования родным и близким гвардии сержанта Дмитрия Жаркова, погибшего при выполнении воинского долга на территории Украины. В 2022 году он принял решение о прохождении военной службы по контракту — нес службу в должности гранатометчика стрелкового отделения. 25 сентября 2022 года погиб при выполнении боевых задач. В Лангепасе у погибшего остались жена, мать и сын», — говорится в официальном сообщении. В правительстве заверили, что родственники погибшего, в соответствии с законами и поручением президента РФ, получат все меры социальной поддержки. Прощание с погибшим Дмитрием Жарковым прошло в Лангепасе. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе спецоперации на Украине погиб двадцатилетний житель Сургута Олег Байков. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточным оружием.

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Лангепаса (ХМАО) Дмитрий Жарков. Об этом URA.RU стало известно из официальной публикации правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования родным и близким гвардии сержанта Дмитрия Жаркова, погибшего при выполнении воинского долга на территории Украины. В 2022 году он принял решение о прохождении военной службы по контракту — нес службу в должности гранатометчика стрелкового отделения. 25 сентября 2022 года погиб при выполнении боевых задач. В Лангепасе у погибшего остались жена, мать и сын», — говорится в официальном сообщении. В правительстве заверили, что родственники погибшего, в соответствии с законами и поручением президента РФ, получат все меры социальной поддержки. Прощание с погибшим Дмитрием Жарковым прошло в Лангепасе. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе спецоперации на Украине погиб двадцатилетний житель Сургута Олег Байков. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточным оружием.