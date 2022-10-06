Экс-пиарщик Шумкова высказался о новом назначении курганского сенатора Муратова

Бывший пиарщик курганского губернатора Александр Тетерин видит в назначении Муратова одни плюсы

07 октября 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Александр Тетерин (в центре) больше не возглавляет пресс-службу губернатора, но продолжает вести канал о политике и Шумкове Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области, бывший пиарщик губернатора региона Александр Тетерин прокомментировал назначение политика Сергея Муратова. Он считает, что новая должность зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности окончательно укрепит чиновника в политическом бомонде и усилит лоббистские возможности. Об этом он высказался в своем telegram-канале. «Важный момент с точки зрения лоббирования интересов Курганской области: интегрированность сенатора в Ккоманду губернатора и его новый статус дают возможности во взаимодействии с региональной властью более масштабно решать задачи, направленные на экономическое и социальное развитие региона. Для самого Муратова новая должность в комитете — возможность системно работать на развитие оборонно-промышленного комплекса, что опять же в плюс местной экономике», — заявил в telegram-канале Тетерин. Александр Тетерин работал в пресс-службе правительства региона с начала 2021 года. Официально возглавил департамент информационной и внутренней политики в феврале этого года, а в мае с этого поста уволился. Ранее URA.RU писало, что в августе 2022 года в политических кругах заговорили о готовности назначить Сергея Муратова зампредседателя комитета по обороне и безопасности. По словам одного из источников агентства, Муратова присмотрели на данный пост из-за его реального опыта работы в оборонной промышленности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области, бывший пиарщик губернатора региона Александр Тетерин прокомментировал назначение политика Сергея Муратова. Он считает, что новая должность зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности окончательно укрепит чиновника в политическом бомонде и усилит лоббистские возможности. Об этом он высказался в своем telegram-канале. «Важный момент с точки зрения лоббирования интересов Курганской области: интегрированность сенатора в Ккоманду губернатора и его новый статус дают возможности во взаимодействии с региональной властью более масштабно решать задачи, направленные на экономическое и социальное развитие региона. Для самого Муратова новая должность в комитете — возможность системно работать на развитие оборонно-промышленного комплекса, что опять же в плюс местной экономике», — заявил в telegram-канале Тетерин. Александр Тетерин работал в пресс-службе правительства региона с начала 2021 года. Официально возглавил департамент информационной и внутренней политики в феврале этого года, а в мае с этого поста уволился. Ранее URA.RU писало, что в августе 2022 года в политических кругах заговорили о готовности назначить Сергея Муратова зампредседателя комитета по обороне и безопасности. По словам одного из источников агентства, Муратова присмотрели на данный пост из-за его реального опыта работы в оборонной промышленности.