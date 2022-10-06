Власти ХМАО раскрыли перечень экипировки, которую отправят мобилизованным

Власти ХМАО отправят мобилизованным термобелье и аптечки

07 октября 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

В перечень экипировки в том числе войдут аптечка и одежда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти ХМАО рассказали, что в так называемые рюкзаки для мобилизованных, которые округ отправит землякам, войдут, в том числе, аптечка и одежда: термобелье, термоноски, флисовые шапка и кофта. Об этом сообщил директор окружного департамента промышленности Кирилл Зайцев. «Сейчас идет сборка так называемого рюкзака мобилизованного, куда войдут более 20 предметов — от аптечки до одежды: термобелье, термоноски, флисовая шапка, флисовая кофта и другие. Подчеркну, что это сертифицированная продукция, которая отвечает всем необходимым требованиям», — приводят слова Зайцева на сайте окружного правительства. Ранее URA.RU рассказывало, что поставки данной экипировки, закупленной за счет бюджета ХМАО для мобилизованных, пройдут в середине октября. Наборы передадут каждому мобилизованному жителю региона персонально, из рук в руки — таково поручение губернатора. Первыми амуницию получат военнослужащие, которые уже находятся в военно-учебных центрах УрФО. В России объявили мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт направят около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения Донбасса.

Власти ХМАО рассказали, что в так называемые рюкзаки для мобилизованных, которые округ отправит землякам, войдут, в том числе, аптечка и одежда: термобелье, термоноски, флисовые шапка и кофта. Об этом сообщил директор окружного департамента промышленности Кирилл Зайцев. «Сейчас идет сборка так называемого рюкзака мобилизованного, куда войдут более 20 предметов — от аптечки до одежды: термобелье, термоноски, флисовая шапка, флисовая кофта и другие. Подчеркну, что это сертифицированная продукция, которая отвечает всем необходимым требованиям», — приводят слова Зайцева на сайте окружного правительства. Ранее URA.RU рассказывало, что поставки данной экипировки, закупленной за счет бюджета ХМАО для мобилизованных, пройдут в середине октября. Наборы передадут каждому мобилизованному жителю региона персонально, из рук в руки — таково поручение губернатора. Первыми амуницию получат военнослужащие, которые уже находятся в военно-учебных центрах УрФО. В России объявили мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт направят около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения Донбасса.