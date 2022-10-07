TAC: Зеленский подводит США на грань ядерной войны

Колумнист Дреер призвал США не позволять Зеленскому «водить себя за нос»

08 октября 2022 в 06:18 Размер текста - 17 +

Зеленский водит американских лидеров за нос, убежден Дреер Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Соединенные Штаты не должны позволять президенту Украины Владимиру Зеленскому «водить себя за нос» на «грань ядерной войны». Такое мнение в статье для The American Conservative выразил колумнист Род Дреер. «Максимализм Зеленского достиг своего апогея. Крайне неприятно видеть, как [западный] правящий класс сходит с ума по нему, проецируя на него свои собственные мечты», — говорится в материале. По мнению обозревателя, в интересах Зеленского заставить США и Европу оказывать максимальную помощь Украине, однако это «явно» не в интересах американцев, особенно с учетом недавних слов президента США Джо Байдена об угрозе ядерного Армагеддона. Он добавил, что жители Штатов, которые любят свою страну, не должны позволять украинскому лидеру «водить себя за нос на грань ядерной войны». Ранее Зеленский обратился к НАТО с требованием нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад разжигает ядерную войну, а президент Украины превратился в марионеточного монстра, руками которого могут уничтожить планету. Пользователи соцсетей в США потребовали сменить украинскую власть и прекратить снабжать Киев американским оружием. В Германии также назвали Зеленского опасным для Европы.

Соединенные Штаты не должны позволять президенту Украины Владимиру Зеленскому «водить себя за нос» на «грань ядерной войны». Такое мнение в статье для The American Conservative выразил колумнист Род Дреер. «Максимализм Зеленского достиг своего апогея. Крайне неприятно видеть, как [западный] правящий класс сходит с ума по нему, проецируя на него свои собственные мечты», — говорится в материале. По мнению обозревателя, в интересах Зеленского заставить США и Европу оказывать максимальную помощь Украине, однако это «явно» не в интересах американцев, особенно с учетом недавних слов президента США Джо Байдена об угрозе ядерного Армагеддона. Он добавил, что жители Штатов, которые любят свою страну, не должны позволять украинскому лидеру «водить себя за нос на грань ядерной войны». Ранее Зеленский обратился к НАТО с требованием нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад разжигает ядерную войну, а президент Украины превратился в марионеточного монстра, руками которого могут уничтожить планету. Пользователи соцсетей в США потребовали сменить украинскую власть и прекратить снабжать Киев американским оружием. В Германии также назвали Зеленского опасным для Европы.