Два тюменца стали лауреатами всероссийской премии

08 октября 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

Педагоги из Тюменской области конкурировали с другими учителям УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Два педагога из Тюменской области стали лауреатами всероссийской премии «ИСТОК» имени академика Игоря Васильевича Петрянова-Соколова. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона. В этом году кандидатов отбирали только среди учителей УрФО. «За вклад в школьное естественнонаучное образование в условиях сельских территорий награждена Мария Завьялова, учитель биологии Карасульской школы. За вклад в школьное естественнонаучное образование награждена Елена Арефьева, учитель биологии Викуловской школы №2», — сообщили в инфоцентре Тюменской области. Премия создана для учителей физики, химии и биологии, которые помогли ученикам выбрать профессию в областях науки и технологий. Кандидатов в этом году определяли среди учителей УрФО, однако выдвинуть себя самостоятельно они не могли. На премию их предлагало профессиональное сообщество. Так, Завьялову и Арефьеву выдвинул Тюменский областной государственный институт развития регионального образования. Ранее URA.RU сообщало, что двое других тюменцев получили награды от президента России Владимира Путина. Один из них за вклад в культуру и искусство, а другой стал заслуженным работником в этой же сфере.

Два педагога из Тюменской области стали лауреатами всероссийской премии «ИСТОК» имени академика Игоря Васильевича Петрянова-Соколова. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона. В этом году кандидатов отбирали только среди учителей УрФО. «За вклад в школьное естественнонаучное образование в условиях сельских территорий награждена Мария Завьялова, учитель биологии Карасульской школы. За вклад в школьное естественнонаучное образование награждена Елена Арефьева, учитель биологии Викуловской школы №2», — сообщили в инфоцентре Тюменской области. Премия создана для учителей физики, химии и биологии, которые помогли ученикам выбрать профессию в областях науки и технологий. Кандидатов в этом году определяли среди учителей УрФО, однако выдвинуть себя самостоятельно они не могли. На премию их предлагало профессиональное сообщество. Так, Завьялову и Арефьеву выдвинул Тюменский областной государственный институт развития регионального образования. Ранее URA.RU сообщало, что двое других тюменцев получили награды от президента России Владимира Путина. Один из них за вклад в культуру и искусство, а другой стал заслуженным работником в этой же сфере.