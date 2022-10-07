07 октября 2022
06 октября 2022

Два тюменца стали лауреатами всероссийской премии

© Служба новостей «URA.RU»
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Педагоги из Тюменской области конкурировали с другими учителям УрФО Фото:

Два педагога из Тюменской области стали лауреатами всероссийской премии «ИСТОК» имени академика Игоря Васильевича Петрянова-Соколова. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона. В этом году кандидатов отбирали только среди учителей УрФО.

«За вклад в школьное естественнонаучное образование в условиях сельских территорий награждена Мария Завьялова, учитель биологии Карасульской школы. За вклад в школьное естественнонаучное образование награждена Елена Арефьева, учитель биологии Викуловской школы №2», — сообщили в инфоцентре Тюменской области. Премия создана для учителей физики, химии и биологии, которые помогли ученикам выбрать профессию в областях науки и технологий.

Кандидатов в этом году определяли среди учителей УрФО, однако выдвинуть себя самостоятельно они не могли. На премию их предлагало профессиональное сообщество. Так, Завьялову и Арефьеву выдвинул Тюменский областной государственный институт развития регионального образования.

Ранее URA.RU сообщало, что двое других тюменцев получили награды от президента России Владимира Путина. Один из них за вклад в культуру и искусство, а другой стал заслуженным работником в этой же сфере.

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Два педагога из Тюменской области стали лауреатами всероссийской премии «ИСТОК» имени академика Игоря Васильевича Петрянова-Соколова. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона. В этом году кандидатов отбирали только среди учителей УрФО. «За вклад в школьное естественнонаучное образование в условиях сельских территорий награждена Мария Завьялова, учитель биологии Карасульской школы. За вклад в школьное естественнонаучное образование награждена Елена Арефьева, учитель биологии Викуловской школы №2», — сообщили в инфоцентре Тюменской области. Премия создана для учителей физики, химии и биологии, которые помогли ученикам выбрать профессию в областях науки и технологий. Кандидатов в этом году определяли среди учителей УрФО, однако выдвинуть себя самостоятельно они не могли. На премию их предлагало профессиональное сообщество. Так, Завьялову и Арефьеву выдвинул Тюменский областной государственный институт развития регионального образования. Ранее URA.RU сообщало, что двое других тюменцев получили награды от президента России Владимира Путина. Один из них за вклад в культуру и искусство, а другой стал заслуженным работником в этой же сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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