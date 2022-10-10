В Кремле прокомментировали удары по территории Украины

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что все происходит в рамках СВО Фото:

Все, что делает российская армия на Украине, происходит в рамках специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он переадресовал вопросы журналистов об ударах по Киеву в Минобороны РФ.

«Все это происходит в рамках СВО. И что касается ударов, то нужно ждать комментариев от Минобороны и адресовать вопросы в Минобороны», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что все основные моменты спецоперации не могут осуществляться без доклада верховному главнокомандующему.

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Все, что делает российская армия на Украине, происходит в рамках специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он переадресовал вопросы журналистов об ударах по Киеву в Минобороны РФ. «Все это происходит в рамках СВО. И что касается ударов, то нужно ждать комментариев от Минобороны и адресовать вопросы в Минобороны», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что все основные моменты спецоперации не могут осуществляться без доклада верховному главнокомандующему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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