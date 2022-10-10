В Кремле прокомментировали удары по территории Украины

10 октября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что все происходит в рамках СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все, что делает российская армия на Украине, происходит в рамках специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он переадресовал вопросы журналистов об ударах по Киеву в Минобороны РФ. «Все это происходит в рамках СВО. И что касается ударов, то нужно ждать комментариев от Минобороны и адресовать вопросы в Минобороны», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что все основные моменты спецоперации не могут осуществляться без доклада верховному главнокомандующему.

Все, что делает российская армия на Украине, происходит в рамках специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он переадресовал вопросы журналистов об ударах по Киеву в Минобороны РФ. «Все это происходит в рамках СВО. И что касается ударов, то нужно ждать комментариев от Минобороны и адресовать вопросы в Минобороны», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что все основные моменты спецоперации не могут осуществляться без доклада верховному главнокомандующему.