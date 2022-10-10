Суд отправил в колонию мать из Екатеринбурга, которая зарезала своего сына-младенца

11 октября 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

Альбина Рамазанова зарезала младенца 2 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Екатеринбурга, 21-летнюю Альбину Рамазанову, которая зарезала своего 9-месячного сына кухонным ножом, отправили в колонию общего режима на 12 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Свердловский областной суд назначил виновной наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год», — говорится в сообщении прокуратуры. В пресс-службе суда уточнили, что девушка полностью признала свою вину. По версии следствия, Рамазанова в ночь на 2 февраля зарезала своего сына из-за ревности к своему сожителю Олегу. Как только она поняла, что совершила, то попыталась совершить суицид. Женщину задержали. Об убийстве в полицию сообщила бабушка мальчика. Мужчина Рамазановой ранее был судим три раза и работал скотником, сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Пара жила вместе, но официально брак не заключала. Следователи осматривали место происшествия и назначили психиатрическую экспертизу Рамазановой, сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Фото: прокуратура Свердловской области

Жительницу Екатеринбурга, 21-летнюю Альбину Рамазанову, которая зарезала своего 9-месячного сына кухонным ножом, отправили в колонию общего режима на 12 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Свердловский областной суд назначил виновной наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год», — говорится в сообщении прокуратуры. В пресс-службе суда уточнили, что девушка полностью признала свою вину. По версии следствия, Рамазанова в ночь на 2 февраля зарезала своего сына из-за ревности к своему сожителю Олегу. Как только она поняла, что совершила, то попыталась совершить суицид. Женщину задержали. Об убийстве в полицию сообщила бабушка мальчика. Мужчина Рамазановой ранее был судим три раза и работал скотником, сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Пара жила вместе, но официально брак не заключала. Следователи осматривали место происшествия и назначили психиатрическую экспертизу Рамазановой, сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.