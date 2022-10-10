Тюменские должники не будут платить по счетам во время мобилизации

Судебные приставы помогли мобилизованным оформить документы на отсрочку по выплатам долгов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Специалисты УФССП Тюменской области помогли мобилизованным оформить заявления о приостановке исполнительных производств. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Для этого приставы выезжали на полигон ТВВИКУ, где военные проходят боевое слаживание.

«Специалисты помогли призывникам заполнить заявления о приостановке исполнительных производств. Почти 300 военнослужащих подали заявления с начала объявления о частичной мобилизации. Все исполнительные производства в их отношении будут приостановлены. Всего на данный момент в Тюменской области приостановлено почти 1200 исполнительных производств», — сообщает официальный сайт УФССП по Тюменской области.

Там добавили, что должники, попавшие под мобилизацию, имеют право на полную или частичную приостановку исполнительных производств. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в УФССП.

Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. По данным Минобороны, под нее попадут около 300 тыс. граждан РФ. В приоритете — военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. В Тюменской области мобилизованные проходят огневую, тактическую и медицинскую подготовку на полигоне ТВВИКУ.