Вуз из ХМАО отправляет студентов IT-шников в военкомат

Студентов Югорского госуниверситета отправляют в военкомат для постановки на воинский учет

13 октября 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

На фоне мобилизации приглашения в военкомат пугают студентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Студентов IT-шников старших курсов Югорского государственного университета приглашают в военкомат для постановки на воинский учет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из обучающихся. «В моем личном кабинете на сайте университета пришло направление в военкомат для постановки на воинский учет. Что к чему? Я учусь на 4 курсе ЮГУ по специальности „Информатика и вычислительная техника“. Принесите в военкомат справку с места учебы, паспорт, чтобы получить отсрочку — это всем сообщение поступило, кто учится на четвертом курсе, думаю», — сказал студент Александр Полиенко.



В Югорском государственном университете URA.RU сообщили, что провели обычную процедуру. «Обычная процедура, которую проводит отдел по учету студентов университета по своему графику. Согласно федеральному закону РФ, все лица мужского пола должны встать на учет по месту пребывания», — сообщили в университете. В военкомате ХМАО сочли не самым удачным время для подобных объявлений внутри вузов. Поскольку сейчас из-за мобилизации и подготовки к организации осеннего призыва работы у специалистов военного комиссариата предостаточно. А постановка студентов на воинский учет ведется планово и не является сейчас первостепенной. Ранее URA.RU сообщало, что студент МАИ из ХМАО, пострадавший в ходе мобилизационного рейда в хостеле, намерен идти в суд, чтобы обжаловать действия сотрудников московской полиции. Ему выдали повестку сотрудники полиции, а когда студент возмутился, то вывели из хостела в наручниках, нанесли травмы, а потом отправили в мобилизационный пункт.



Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. В рамках мобилизации планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч человек, что составляет 1% от числа всех резервистов страны. От мобилизации освобождаются студенты вузов, солдаты-срочники, а также не подходящие к службе в вооруженных силах по возрасту или состоянию здоровья. Все мобилизованные граждане страны по уровню денежного довольствия будут приравнены к военнослужащим, проходящим службу в ВС РФ по контракту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студентов IT-шников старших курсов Югорского государственного университета приглашают в военкомат для постановки на воинский учет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из обучающихся. «В моем личном кабинете на сайте университета пришло направление в военкомат для постановки на воинский учет. Что к чему? Я учусь на 4 курсе ЮГУ по специальности „Информатика и вычислительная техника“. Принесите в военкомат справку с места учебы, паспорт, чтобы получить отсрочку — это всем сообщение поступило, кто учится на четвертом курсе, думаю», — сказал студент Александр Полиенко. В Югорском государственном университете URA.RU сообщили, что провели обычную процедуру. «Обычная процедура, которую проводит отдел по учету студентов университета по своему графику. Согласно федеральному закону РФ, все лица мужского пола должны встать на учет по месту пребывания», — сообщили в университете. В военкомате ХМАО сочли не самым удачным время для подобных объявлений внутри вузов. Поскольку сейчас из-за мобилизации и подготовки к организации осеннего призыва работы у специалистов военного комиссариата предостаточно. А постановка студентов на воинский учет ведется планово и не является сейчас первостепенной. Ранее URA.RU сообщало, что студент МАИ из ХМАО, пострадавший в ходе мобилизационного рейда в хостеле, намерен идти в суд, чтобы обжаловать действия сотрудников московской полиции. Ему выдали повестку сотрудники полиции, а когда студент возмутился, то вывели из хостела в наручниках, нанесли травмы, а потом отправили в мобилизационный пункт. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. В рамках мобилизации планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч человек, что составляет 1% от числа всех резервистов страны. От мобилизации освобождаются студенты вузов, солдаты-срочники, а также не подходящие к службе в вооруженных силах по возрасту или состоянию здоровья. Все мобилизованные граждане страны по уровню денежного довольствия будут приравнены к военнослужащим, проходящим службу в ВС РФ по контракту.