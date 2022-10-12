Депутаты пермской гордумы хотят потратить сотни тысяч на фуршеты

13 октября 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Сервировка столов должна соответствовать правилам этикета Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермская городская дума объявила конкурс на организацию питания с обслуживанием для участников мероприятий. Начальная и максимальная цена контракта, указанная в аукционной документации — 628 тысяч рублей. Техзадание на госзакупку опубликовано в сервисе «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» (Сбербанк — АСТ). «Количество обслуживаемых человек — от 10 до 150 человек на одном мероприятии. Обслуживание включает соответствие меню европейской и русской кухонь, сервировку столов по правилам этикета, предоставление кофе-машины, предоставление количества официантов в зависимости от количества гостей и уровня обслуживания: кофе-брейк и фуршет — на 20 персон один официант в форменной одежде», — сообщается в техзадании. В списке продуктов указаны канапе, бутерброды, пирожки, холодные и горячие закуски, сезонные фрукты, иные десерты и кондитерские изделия. Среди напитков перечислены кофе, соки, минеральная вода, по согласованию с заказчиком также необходимо предоставлять натуральный чай в чайниках и морс в графинах. Дата начала оказания услуг — 1 января 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг буфетного обслуживания объявило пермское заксобрание. Начальная и максимальная цена контракта — более 600 тысяч рублей, срок оказания услуг — год и два месяца.

Пермская городская дума объявила конкурс на организацию питания с обслуживанием для участников мероприятий. Начальная и максимальная цена контракта, указанная в аукционной документации — 628 тысяч рублей. Техзадание на госзакупку опубликовано в сервисе «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» (Сбербанк — АСТ). «Количество обслуживаемых человек — от 10 до 150 человек на одном мероприятии. Обслуживание включает соответствие меню европейской и русской кухонь, сервировку столов по правилам этикета, предоставление кофе-машины, предоставление количества официантов в зависимости от количества гостей и уровня обслуживания: кофе-брейк и фуршет — на 20 персон один официант в форменной одежде», — сообщается в техзадании. В списке продуктов указаны канапе, бутерброды, пирожки, холодные и горячие закуски, сезонные фрукты, иные десерты и кондитерские изделия. Среди напитков перечислены кофе, соки, минеральная вода, по согласованию с заказчиком также необходимо предоставлять натуральный чай в чайниках и морс в графинах. Дата начала оказания услуг — 1 января 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг буфетного обслуживания объявило пермское заксобрание. Начальная и максимальная цена контракта — более 600 тысяч рублей, срок оказания услуг — год и два месяца.