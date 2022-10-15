Минобороны Финляндии: Россия и США находятся в начале холодной войны

15 октября 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Взаимоотношения России с Западом еще долго не наладятся, считают в Финляндии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Запад на пороге новой холодной войны и их взаимоотношения еще долго не будут хорошими. Такое мнение высказал глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен. «Итак, мы находимся в начале очень долгой новой холодной войны… Отношения между Москвой и ЕС с НАТО будут плохими еще очень долго», — сказал Кайкконен в интервью Express. По его словам, нужно прекратить огонь и достичь мира, но сейчас это маловероятно. США и Евросоюз ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Также страны поставляют Киеву оружие. При этом президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон не ведет холодную войну с Россией и не хочет начала такого конфликта. Взаимоотношения России и США находятся на «околонулевом уровне», цитирует сайт MK.RU замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Россия и Запад на пороге новой холодной войны и их взаимоотношения еще долго не будут хорошими. Такое мнение высказал глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен. «Итак, мы находимся в начале очень долгой новой холодной войны… Отношения между Москвой и ЕС с НАТО будут плохими еще очень долго», — сказал Кайкконен в интервью Express. По его словам, нужно прекратить огонь и достичь мира, но сейчас это маловероятно. США и Евросоюз ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Также страны поставляют Киеву оружие. При этом президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон не ведет холодную войну с Россией и не хочет начала такого конфликта. Взаимоотношения России и США находятся на «околонулевом уровне», цитирует сайт MK.RU замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.