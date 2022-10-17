Минобороны РФ призналось в нанесении ударов по центру Киева

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Площадь независимости (Майдан) в Киеве, майдан, киев, украина, площадь независимости
Министерство обороны подтвердило удары по Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В течение суток российские вооруженные силы продолжали удары высокоточным оружием по Киеву. Об этом рассказали в Министерстве обороны.

«В течение суток российские вооруженные силы продолжали удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины [которые находятся в Киеве]. Все назначенные объекты были поражены», — уточнили в ведомстве.

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В течение суток российские вооруженные силы продолжали удары высокоточным оружием по Киеву. Об этом рассказали в Министерстве обороны. «В течение суток российские вооруженные силы продолжали удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины [которые находятся в Киеве]. Все назначенные объекты были поражены», — уточнили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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