Минобороны РФ призналось в нанесении ударов по центру Киева

17 октября 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Министерство обороны подтвердило удары по Киеву Фото: CC BY 2.0, Juan Antonio Segal, Flickr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В течение суток российские вооруженные силы продолжали удары высокоточным оружием по Киеву. Об этом рассказали в Министерстве обороны. «В течение суток российские вооруженные силы продолжали удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины [которые находятся в Киеве]. Все назначенные объекты были поражены», — уточнили в ведомстве.

В течение суток российские вооруженные силы продолжали удары высокоточным оружием по Киеву. Об этом рассказали в Министерстве обороны. «В течение суток российские вооруженные силы продолжали удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины [которые находятся в Киеве]. Все назначенные объекты были поражены», — уточнили в ведомстве.