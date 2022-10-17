Минобороны РФ призналось в нанесении ударов по центру Киева

Министерство обороны подтвердило удары по Киеву
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В течение суток российские вооруженные силы продолжали удары высокоточным оружием по Киеву. Об этом рассказали в Министерстве обороны.
«В течение суток российские вооруженные силы продолжали удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины [которые находятся в Киеве]. Все назначенные объекты были поражены», — уточнили в ведомстве.
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