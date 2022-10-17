17 октября 2022

В ХМАО жители пожаловались на калитку под напряжением в детском саду. Видео

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Детские сады. Клипарт. Тюмень, детский сад, детская площадка, забор
В детском саду из ХМАО пройдет проверка из-за жалоб на калитку под напряжением Фото:

Жители поселка Светлый (Березовский район ХМАО) пожаловались на то, что калитка на входе в детский сад находится под напряжением. Жалобу и видео записали жители поселка.

«Наш детский сад „Ветерок“ за год превратился в небезопасное место для детей, в прямом и переносном смысле этого слова. А именно с тех пор, как его передали школе. Уже больше недели главный вход (калитка) в детский сад находится под напряжением», — сказано в сообщении.

Глава поселения Фрунзе Шагимухаметов заверил, что в детском саду будет проведена проверка. «По поводу информации о напряжении на калитке могу сказать, что это не так. Напряжения там не было, это статика. Никто от этого не пострадал и причину сразу устранили», — сказал Шагимухаметов.

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Жители поселка Светлый (Березовский район ХМАО) пожаловались на то, что калитка на входе в детский сад находится под напряжением. Жалобу и видео записали жители поселка. «Наш детский сад „Ветерок“ за год превратился в небезопасное место для детей, в прямом и переносном смысле этого слова. А именно с тех пор, как его передали школе. Уже больше недели главный вход (калитка) в детский сад находится под напряжением», — сказано в сообщении. Глава поселения Фрунзе Шагимухаметов заверил, что в детском саду будет проведена проверка. «По поводу информации о напряжении на калитке могу сказать, что это не так. Напряжения там не было, это статика. Никто от этого не пострадал и причину сразу устранили», — сказал Шагимухаметов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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