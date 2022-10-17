В ХМАО жители пожаловались на калитку под напряжением в детском саду. Видео

18 октября 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

В детском саду из ХМАО пройдет проверка из-за жалоб на калитку под напряжением Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жители поселка Светлый (Березовский район ХМАО) пожаловались на то, что калитка на входе в детский сад находится под напряжением. Жалобу и видео записали жители поселка. «Наш детский сад „Ветерок“ за год превратился в небезопасное место для детей, в прямом и переносном смысле этого слова. А именно с тех пор, как его передали школе. Уже больше недели главный вход (калитка) в детский сад находится под напряжением», — сказано в сообщении. Глава поселения Фрунзе Шагимухаметов заверил, что в детском саду будет проведена проверка. «По поводу информации о напряжении на калитке могу сказать, что это не так. Напряжения там не было, это статика. Никто от этого не пострадал и причину сразу устранили», — сказал Шагимухаметов.

Жители поселка Светлый (Березовский район ХМАО) пожаловались на то, что калитка на входе в детский сад находится под напряжением. Жалобу и видео записали жители поселка. «Наш детский сад „Ветерок“ за год превратился в небезопасное место для детей, в прямом и переносном смысле этого слова. А именно с тех пор, как его передали школе. Уже больше недели главный вход (калитка) в детский сад находится под напряжением», — сказано в сообщении. Глава поселения Фрунзе Шагимухаметов заверил, что в детском саду будет проведена проверка. «По поводу информации о напряжении на калитке могу сказать, что это не так. Напряжения там не было, это статика. Никто от этого не пострадал и причину сразу устранили», — сказал Шагимухаметов.