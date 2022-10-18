18 октября 2022

В Челябинске отменили симфоническое рок-шоу

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Глава РЖД Олег Белозеров. Челябинск, дк железнодорожников
Концерт должен был состояться в ДК железнодорожников Фото:

Симфоническое рок-шоу «Рождение мира» CONCORD ORCHESTRA, запланированное на 19 октября в Челябинске, перенесено на февраль 2023 года. Об этом сообщают «Городские зрелищные кассы».

«В связи с изменением гастрольного графика тура Симфоническое рок-шоу „Рождение мира“ CONCORD ORCHESTRA запланированное в 70 городах России на осень-зиму 2022 переносится на зиму-весну 2023 года. Новые даты концертов: в Миассе — 12 февраля в ДК „Автомобилист“, в Челябинске — 13 февраля, во Дворце культуры железнодорожников», — говорится в паблике «Кассы.ру, Челябинск», во «ВКонтакте». В соцсетях также сообщается, что билеты со старой датой действительны на концерты с новой датой и обменивать их не надо.

CONCORD ORCHESTRA — российский симфонический оркестр, особенностью которого является объединение музыки и танца в единое пространство, с танцующими музыкантами и привлеченными из других коллективов танцорами. Коллектив создан в 2016 году в Санкт-Петербурге.

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Симфоническое рок-шоу «Рождение мира» CONCORD ORCHESTRA, запланированное на 19 октября в Челябинске, перенесено на февраль 2023 года. Об этом сообщают «Городские зрелищные кассы». «В связи с изменением гастрольного графика тура Симфоническое рок-шоу „Рождение мира“ CONCORD ORCHESTRA запланированное в 70 городах России на осень-зиму 2022 переносится на зиму-весну 2023 года. Новые даты концертов: в Миассе — 12 февраля в ДК „Автомобилист“, в Челябинске — 13 февраля, во Дворце культуры железнодорожников», — говорится в паблике «Кассы.ру, Челябинск», во «ВКонтакте». В соцсетях также сообщается, что билеты со старой датой действительны на концерты с новой датой и обменивать их не надо. CONCORD ORCHESTRA — российский симфонический оркестр, особенностью которого является объединение музыки и танца в единое пространство, с танцующими музыкантами и привлеченными из других коллективов танцорами. Коллектив создан в 2016 году в Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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