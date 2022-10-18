В Челябинске отменили симфоническое рок-шоу

Концерт должен был состояться в ДК железнодорожников Фото: Людмила Ковалева © URA.RU

Симфоническое рок-шоу «Рождение мира» CONCORD ORCHESTRA, запланированное на 19 октября в Челябинске, перенесено на февраль 2023 года. Об этом сообщают «Городские зрелищные кассы».

«В связи с изменением гастрольного графика тура Симфоническое рок-шоу „Рождение мира“ CONCORD ORCHESTRA запланированное в 70 городах России на осень-зиму 2022 переносится на зиму-весну 2023 года. Новые даты концертов: в Миассе — 12 февраля в ДК „Автомобилист“, в Челябинске — 13 февраля, во Дворце культуры железнодорожников», — говорится в паблике «Кассы.ру, Челябинск», во «ВКонтакте». В соцсетях также сообщается, что билеты со старой датой действительны на концерты с новой датой и обменивать их не надо.

CONCORD ORCHESTRA — российский симфонический оркестр, особенностью которого является объединение музыки и танца в единое пространство, с танцующими музыкантами и привлеченными из других коллективов танцорами. Коллектив создан в 2016 году в Санкт-Петербурге.