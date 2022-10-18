Курганцы обсуждают новые отправки мобилизованных в части

В курганском военкомате не подтвердили новые отправки мобилизованных, о которых заговорили горожане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жителей Курганской области готовят к отправке в военные части в рамках частичной мобилизации. Информацию корреспондентам URA.RU сообщили несколько источников из их окружения.

«Знакомым сообщили, что 21 октября нужно прийти с вещами на пункт сбора», — цитируют информацию курганцев журналисты. Об этом заявили сразу несколько родственников и знакомых граждан мобилизационного возраста, у которых на руках есть повестки.

Также информация о возможной отправке 21—24 октября появилась в шадринских пабликах соцсетей. «Переписали повестки на 24 число к 10:00, но военком сказал также, что с 21-го числа возобновляется отправка», — пишет пользовать Алексей Репнягов в паблике «Шадринск. Подслушано» соцсети «ВКонтакте».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в областной военкомат. В комиссариате не подтвердили информацию, что в ближайшие дни пройдут новые отправки. При этом возле здания городского военкомата в Кургане не наблюдается увеличения числа посетителей. Также рядом с городскими культурными центрами, откуда ранее происходила отправка мобилизованных курганцев, нет признаков подготовки к возобновлению мероприятий.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы продолжают получать повестки по частичной мобилизации. Граждане являются в военкоматы, чтобы сверить информацию и узнать дату явки на пункты отправки в части.