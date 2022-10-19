Власти раскрыли, о чем спрашивали пермяки, звонившие на горячие линии по мобилизации

Пермские власти: самые популярные вопросы жителей о мобилизации

20 октября 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Операторы единого номера «122» приняли более 9,5 тысяч звонков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителей Пермского края, звонивших на единый номер «122» по вопросам мобилизации, чаще всего интересовало, кто подлежит призыву, а также имеет право на отсрочку от мобилизации. Всего операторы приняли более 9,5 тысяч звонков, рассказали URA.RU в пресс-службе министерства информации и связи (МИРС) Прикамья. «С 22 сентября на горячую линию поступило 9548 звонков. Наиболее популярные вопросы у обратившихся (по мере убывания): „Категории граждан, подлежащих мобилизации?“; „Условия и порядок получения отсрочки/освобождения от мобилизации?“; „Получение информации о мобилизации?“; „Порядок вручения (получения) повестки?“», — пояснили в пресс-службе краевого МИРС. Помимо этого, пермяки интересовались мерами поддержки семьям мобилизованных и условиями получения брони на предприятиях. В свою очередь, сотрудники прокуратуры приняли свыше 387 обращений по вопросам мобилизации, в том числе, 197 звонков на прямую линию. «По 114 обращениям оформлены рапорты о проведении надзорных мероприятий, на 83 звонка даны разъяснения законодательства», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Обратившиеся в пермский региональный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) чаще всего интересовались, как получить бронь от мобилизации. «Также в штаб обращаются жены мобилизованных c просьбами о социальной поддержке — например, организовать круглосуточные группы в детсаду или перевести из одного детсада в другой, чтоб он был ближе к работе мамы. Многие спрашивают, как оказать помощь мобилизованным», — сообщила пресс-секретарь реготделения общества Надежда Пащенко. Всего в центр содействия ошибочно мобилизованным с начала мобилизации поступило 1538 обращений, добавила Пащенко. URA.RU рассказывало, что после начала мобилизации в регионе по номеру «122» начала работу горячая линия. По данным краевых властей, обращения принимают до 50 операторов, в зависимости от нагрузки. Также свою горячую линию открыла краевая прокуратура, а ОНФ организовал на базе своих филиалов центры содействия тем, кто призван на службу в рамках мобилизации ошибочно.

Жителей Пермского края, звонивших на единый номер «122» по вопросам мобилизации, чаще всего интересовало, кто подлежит призыву, а также имеет право на отсрочку от мобилизации. Всего операторы приняли более 9,5 тысяч звонков, рассказали URA.RU в пресс-службе министерства информации и связи (МИРС) Прикамья. «С 22 сентября на горячую линию поступило 9548 звонков. Наиболее популярные вопросы у обратившихся (по мере убывания): „Категории граждан, подлежащих мобилизации?“; „Условия и порядок получения отсрочки/освобождения от мобилизации?“; „Получение информации о мобилизации?“; „Порядок вручения (получения) повестки?“», — пояснили в пресс-службе краевого МИРС. Помимо этого, пермяки интересовались мерами поддержки семьям мобилизованных и условиями получения брони на предприятиях. В свою очередь, сотрудники прокуратуры приняли свыше 387 обращений по вопросам мобилизации, в том числе, 197 звонков на прямую линию. «По 114 обращениям оформлены рапорты о проведении надзорных мероприятий, на 83 звонка даны разъяснения законодательства», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Обратившиеся в пермский региональный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) чаще всего интересовались, как получить бронь от мобилизации. «Также в штаб обращаются жены мобилизованных c просьбами о социальной поддержке — например, организовать круглосуточные группы в детсаду или перевести из одного детсада в другой, чтоб он был ближе к работе мамы. Многие спрашивают, как оказать помощь мобилизованным», — сообщила пресс-секретарь реготделения общества Надежда Пащенко. Всего в центр содействия ошибочно мобилизованным с начала мобилизации поступило 1538 обращений, добавила Пащенко. URA.RU рассказывало, что после начала мобилизации в регионе по номеру «122» начала работу горячая линия. По данным краевых властей, обращения принимают до 50 операторов, в зависимости от нагрузки. Также свою горячую линию открыла краевая прокуратура, а ОНФ организовал на базе своих филиалов центры содействия тем, кто призван на службу в рамках мобилизации ошибочно.