19 октября 2022

Депутаты лишили жителей района в ЯНАО права выбирать оценщиков жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по аграрной политике. Курган, депутат, совещание, чиновник, шариоквая ручка
В ЯНАО прошло заседание заксобрание округа Фото:

Депутаты заксобрания приняли решение лишить жителей Тазовского района (ЯНАО) выбирать оценщиков рыночной стоимости жилья. Теперь на это имеет право только администрация района. Об этом сообщила глава отделения КПРФ в ЯНАО и депутат регпарламента Елена Кукушкина.

«К сожалению, сегодня приняли решение, по которому в Тазовском районе только администрация сможет проводить оценку рыночной стоимости жилья. По логике автора очень уж много граждан оплачивают независимую экспертизу, а как результат — большая сумма компенсации за жилье», — написала Кукушкина на своей странице во «ВКонтакте».

Она отметила, что голосовала против этого закона. «Я и раньше говорила о том, что мы против реорганизаций сел Газ-Сале и Находка. Мы не выбор предоставляем гражданам, переселяя в Тазовский или Новый Уренгой, выдавая компенсацию, мы ставим их перед выбором», — отметила депутат.

В заксобрание региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию ответ на момент публикации получен не был.

Ранее депутаты также приняли закон о ликвидации села Газ-Сале. Жителей населенного пункта планируют переселить.

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Депутаты заксобрания приняли решение лишить жителей Тазовского района (ЯНАО) выбирать оценщиков рыночной стоимости жилья. Теперь на это имеет право только администрация района. Об этом сообщила глава отделения КПРФ в ЯНАО и депутат регпарламента Елена Кукушкина. «К сожалению, сегодня приняли решение, по которому в Тазовском районе только администрация сможет проводить оценку рыночной стоимости жилья. По логике автора очень уж много граждан оплачивают независимую экспертизу, а как результат — большая сумма компенсации за жилье», — написала Кукушкина на своей странице во «ВКонтакте». Она отметила, что голосовала против этого закона. «Я и раньше говорила о том, что мы против реорганизаций сел Газ-Сале и Находка. Мы не выбор предоставляем гражданам, переселяя в Тазовский или Новый Уренгой, выдавая компенсацию, мы ставим их перед выбором», — отметила депутат. В заксобрание региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию ответ на момент публикации получен не был. Ранее депутаты также приняли закон о ликвидации села Газ-Сале. Жителей населенного пункта планируют переселить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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