В ЯНАО прошло заседание заксобрание округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты заксобрания приняли решение лишить жителей Тазовского района (ЯНАО) выбирать оценщиков рыночной стоимости жилья. Теперь на это имеет право только администрация района. Об этом сообщила глава отделения КПРФ в ЯНАО и депутат регпарламента Елена Кукушкина.

«К сожалению, сегодня приняли решение, по которому в Тазовском районе только администрация сможет проводить оценку рыночной стоимости жилья. По логике автора очень уж много граждан оплачивают независимую экспертизу, а как результат — большая сумма компенсации за жилье», — написала Кукушкина на своей странице во «ВКонтакте».

Она отметила, что голосовала против этого закона. «Я и раньше говорила о том, что мы против реорганизаций сел Газ-Сале и Находка. Мы не выбор предоставляем гражданам, переселяя в Тазовский или Новый Уренгой, выдавая компенсацию, мы ставим их перед выбором», — отметила депутат.

В заксобрание региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию ответ на момент публикации получен не был.

Ранее депутаты также приняли закон о ликвидации села Газ-Сале. Жителей населенного пункта планируют переселить.