Власти ЯНАО ликвидировали один из муниципалитетов

Поселок Тазовский дополнится новым отдаленным районом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заксобрание ЯНАО приняло закон о ликвидации аварийного села Газ-Сале, которое в скором времени войдет в состав поселка Тазовского. Об этом на брифинге рассказала зампредседателя парламента Наталия Фиголь. Жителям села, как и предсказывали источники URA.RU, окажут господдержку при переселении.

«Это решение обусловлено объективными причинами и согласовано с волеизъявлением населения. С января по март проводилось анкетирование. Большинство жителей выразили готовность и желание переехать из села», — заявила Фиголь во время общения с журналистами. По ее словм, газсалинцы смогут рассчитывать на различные выплаты, которые помогут при переезде.

Кроме того, ради местных жителей решено внести изменения в законы лишь с 2025 года. «Это отложенный срок, он даст возможность людям безболезненно переехать, не меняя документы», — пояснила Фиголь. Ранее этот шаг обсуждали депутаты думы Тазовского района.

Вопрос о судьбе Газ-Сале возник после закрытия в селе всех предприятий. Износ жилого фонда превысил 80%. В ходе опроса 94% жителей высказались за переезд в другие населенные пункты. В сентябре губернатор Артюхов на встрече с сельчанами пообещал организовать «справедливый» переезд: «Мы хотим создать условия, чтобы переезд был на одинаковых условиях. Метр в метр».