В авиастроительной отрасли произошли резкие перестановки

В авиастроительной отрасли произошли значительные изменения. Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои должности. Об этом рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
«Гендиректор „Яковлева“ Богинский и управляющий директор „Туполева“ Тимофеев покидают свои посты», — приводит сообщение ОАК ТАСС. Там добавили, что причиной увольнения Богинского, по одной из версий, стали неудачи в программе гражданской авиации, хотя есть предположение о его возможном переходе на работу в правительство.
Временно функцией управления ПАО «Яковлев» займется глава ОАК Вадим Бадеха. АО «Туполев» возглавит заместитель генерального директора ОАК Александр Бобрышев.
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