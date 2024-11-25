Экономика Промышленность В авиастроительной отрасли произошли резкие перестановки Руководители компаний «Яковлев» и «Туполев» уходят в отставку 25 ноября 2024 в 11:25 Размер текста - 17 + Вадим Бадеха возглавит ПАО «Яковлев» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В авиастроительной отрасли произошли значительные изменения. Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои должности. Об этом рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Гендиректор „Яковлева“ Богинский и управляющий директор „Туполева“ Тимофеев покидают свои посты», — приводит сообщение ОАК ТАСС. Там добавили, что причиной увольнения Богинского, по одной из версий, стали неудачи в программе гражданской авиации, хотя есть предположение о его возможном переходе на работу в правительство. Временно функцией управления ПАО «Яковлев» займется глава ОАК Вадим Бадеха. АО «Туполев» возглавит заместитель генерального директора ОАК Александр Бобрышев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В авиастроительной отрасли произошли значительные изменения. Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои должности. Об этом рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Гендиректор „Яковлева“ Богинский и управляющий директор „Туполева“ Тимофеев покидают свои посты», — приводит сообщение ОАК ТАСС. Там добавили, что причиной увольнения Богинского, по одной из версий, стали неудачи в программе гражданской авиации, хотя есть предположение о его возможном переходе на работу в правительство. Временно функцией управления ПАО «Яковлев» займется глава ОАК Вадим Бадеха. АО «Туполев» возглавит заместитель генерального директора ОАК Александр Бобрышев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям