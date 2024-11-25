В авиастроительной отрасли произошли резкие перестановки

Руководители компаний «Яковлев» и «Туполев» уходят в отставку
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, портфель, назначение, директор, новая должность
Вадим Бадеха возглавит ПАО «Яковлев» Фото:

В авиастроительной отрасли произошли значительные изменения. Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои должности. Об этом рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)

«Гендиректор „Яковлева“ Богинский и управляющий директор „Туполева“ Тимофеев покидают свои посты», — приводит сообщение ОАК ТАСС. Там добавили, что причиной увольнения Богинского, по одной из версий, стали неудачи в программе гражданской авиации, хотя есть предположение о его возможном переходе на работу в правительство.

Временно функцией управления ПАО «Яковлев» займется глава ОАК Вадим Бадеха. АО «Туполев» возглавит заместитель генерального директора ОАК Александр Бобрышев.

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В авиастроительной отрасли произошли значительные изменения. Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои должности. Об этом рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Гендиректор „Яковлева“ Богинский и управляющий директор „Туполева“ Тимофеев покидают свои посты», — приводит сообщение ОАК ТАСС. Там добавили, что причиной увольнения Богинского, по одной из версий, стали неудачи в программе гражданской авиации, хотя есть предположение о его возможном переходе на работу в правительство. Временно функцией управления ПАО «Яковлев» займется глава ОАК Вадим Бадеха. АО «Туполев» возглавит заместитель генерального директора ОАК Александр Бобрышев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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