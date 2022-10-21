Британцы посмеялись над планами Бориса Джонсона снова стать премьером после Трасс

21 октября 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Читатели заявили, что Джонсон слишком любит вечеринки, чтобы думать о посте премьер-министра Фото: Официальный сайт президента Украины После отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании, Борис Джонсон решил вновь занять эту должность. Читатели британской газеты Daily Mail оказались недовольны такой кандидатурой, припомнив провалы и скандалы экс-премьера. «Борис вернется? Действительно? Великобритания стала самой нелепой страной в этом мире», — написал PhillipB79. Его поддержал следующий комментатор: «Вы шутите? После того, что он сделал?». Diamond Lily напомнил о скандале вокруг Джонсона, связанного с пьяными домогательствами в адрес представителя Консервативной партии Криса Пинчера. «И как это будет работать, если следствие признает его виновным и исключит из парламента? Еще одно соревнование за лидерство, еще больше хаоса?», — написал критик. Он добавил, что стране нужна стабильность во главе с сильным и зрелым лидером. «Борис слишком любит свои праздники и вечеринки, чтобы снова стать премьер-министром», — отметил Tellemstrait. «Полное безумие. Борис устроил бардак, а потом поддержал Трасс!» — заявил читатель. Он также отметил, что Джонсон — лжец и мошенник. Ранее Борис Джонсон заявил о желании вновь выдвигаться на пост премьер-министра. Об этом сообщало издание The Times.

После отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании, Борис Джонсон решил вновь занять эту должность. Читатели британской газеты Daily Mail оказались недовольны такой кандидатурой, припомнив провалы и скандалы экс-премьера. «Борис вернется? Действительно? Великобритания стала самой нелепой страной в этом мире», — написал PhillipB79. Его поддержал следующий комментатор: «Вы шутите? После того, что он сделал?». Diamond Lily напомнил о скандале вокруг Джонсона, связанного с пьяными домогательствами в адрес представителя Консервативной партии Криса Пинчера. «И как это будет работать, если следствие признает его виновным и исключит из парламента? Еще одно соревнование за лидерство, еще больше хаоса?», — написал критик. Он добавил, что стране нужна стабильность во главе с сильным и зрелым лидером. «Борис слишком любит свои праздники и вечеринки, чтобы снова стать премьер-министром», — отметил Tellemstrait. «Полное безумие. Борис устроил бардак, а потом поддержал Трасс!» — заявил читатель. Он также отметил, что Джонсон — лжец и мошенник. Ранее Борис Джонсон заявил о желании вновь выдвигаться на пост премьер-министра. Об этом сообщало издание The Times.