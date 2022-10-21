Экс-чиновник Белого дома даст показания против Байдена в суде

22 октября 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Суд в США по иску к президенту Байдену о свободе слова вызвал Псаки для дачи показаний Фото: Денис Моргунов © URA.RU Суд в США по иску о свободе слова к американскому президенту Джо Байдену вызвал бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и главного инфекциониста Энтони Фаучи для дачи показаний. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебный документ. «Суд постановляет удовлетворить запрос истца о вызове свидетелей», — говорится в опубликованном в судебной базе документе. Среди них — бывший пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, главный инфекционист Энтони Фаучи и другие чиновники. Истец, в интересах «штата Миссури», настаивает на сговоре Байдена и социальных сетей, которые помечали дезинформацией сообщения по поводу компьютера, принадлежащего сыну президента США Хантера Байдена, лабораторного происхождения коронавируса, несогласия с итогами выборов. Иск в суд по Западному округу Луизианы подали генпрокурор Миссури Эрик Шмитт и генпрокурор Луизианы Джефф Лэндри. В иске высокопоставленных правительственных чиновников обвинили в сотрудничестве с соцсетями Twitter и YouTube, а также Meta (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ) «под предлогом борьбы с дезинформацией» для усиления цензуры. В качестве аргумента приводится история, когда Twitter заблокировал публикации статьи New York Post, в том числе содержимое изъятого ноутбука Хантера Байдена. Более года спустя Washington Post и New York Times признали правдивость оригинального заявления. Также сообщается, что соцсеть Facebook цензурировала информацию, что коронавирус мог случайно просочиться из лаборатории в Ухане Китая. В иске указано, что Энтони Фаучи был организатором компании по «дискредитации» теории. Цензура начала прекращаться, когда СМИ начали заявлять о жизнеспособности этой версии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд в США по иску о свободе слова к американскому президенту Джо Байдену вызвал бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и главного инфекциониста Энтони Фаучи для дачи показаний. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебный документ. «Суд постановляет удовлетворить запрос истца о вызове свидетелей», — говорится в опубликованном в судебной базе документе. Среди них — бывший пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, главный инфекционист Энтони Фаучи и другие чиновники. Истец, в интересах «штата Миссури», настаивает на сговоре Байдена и социальных сетей, которые помечали дезинформацией сообщения по поводу компьютера, принадлежащего сыну президента США Хантера Байдена, лабораторного происхождения коронавируса, несогласия с итогами выборов. Иск в суд по Западному округу Луизианы подали генпрокурор Миссури Эрик Шмитт и генпрокурор Луизианы Джефф Лэндри. В иске высокопоставленных правительственных чиновников обвинили в сотрудничестве с соцсетями Twitter и YouTube, а также Meta (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ) «под предлогом борьбы с дезинформацией» для усиления цензуры. В качестве аргумента приводится история, когда Twitter заблокировал публикации статьи New York Post, в том числе содержимое изъятого ноутбука Хантера Байдена. Более года спустя Washington Post и New York Times признали правдивость оригинального заявления. Также сообщается, что соцсеть Facebook цензурировала информацию, что коронавирус мог случайно просочиться из лаборатории в Ухане Китая. В иске указано, что Энтони Фаучи был организатором компании по «дискредитации» теории. Цензура начала прекращаться, когда СМИ начали заявлять о жизнеспособности этой версии.