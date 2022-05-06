Fox News: два штата в США подали в суд на Байдена за цензуру

На сотрудников администрации США подали в суд генпрокуроры Луизианы и Миссури Фото: Patrick Semansky AP/TASS

Два штата США подали в суд на президента Джо Байдена и других должностных лиц администрации из-за цензуры. Об этом заявил американский телеканал Fox News.

«Два штата, возглавляемые Республиканской партией, подали иск против президента Байдена, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, доктора Энтони Фаучи и других высших должностных лиц администрации. Утверждая, что они „оказывали давление и вступили в сговор“ с компаниями социальных сетей Big Tech для цензуры и подавления информации о истории с ноутбуком [сына президента США] Хантера Байдена, происхождении COVID-19 и безопасности голосования по почте во время пандемии», — передает Fox News.

Иск в суд по Западному округу Луизианы подали генпрокурор Миссури Эрик Шмитт и генпрокурор Луизианы Джефф Лэндри. В иске высокопоставленных правительственных чиновников обвинили в сотрудничестве с соцсетями Twitter и YouTube, а также Meta (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ) «под предлогом борьбы с дезинформацией» для усиления цензуры. В качестве аргумента приводится история, когда Twitter заблокировал публикации статьи New York Post, в том числе содержимое изъятого ноутбука Хантера Байдена. Более года спустя Washington Post и New York Times признали правдивость оригинального заявления. Также сообщается, что соцсеть Facebook цензурировала информацию, что коронавирус мог случайно просочиться из лаборатории в Ухане Китая. В иске указано, что Энтони Фаучи был организатором компании по «дискредитации» теории. Цензура начала прекращаться, когда СМИ начали заявлять о жизнеспособности этой версии.

Ранее в Роскомнадзоре обвинили Google в цензуре российских СМИ из-за блокировки их youtube-каналов. Видеохостинг YouTube блокировал каналы российских СМИ, финансируемых государством. Также в Роскомнадзоре заявляли, что на Западе действует более 80 ограничений в отношении СМИ, политиков и общественных деятелей России.

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