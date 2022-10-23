Детей мобилизованных курганцев зовут на квесты

Волонтеры Шадринска приглашают детей из семей мобилизованных на квесты и мастер-классы

24 октября 2022 в 02:24 Размер текста - 17 +

Волонтеры педуниверситета Шадринска занимаются с детьми мобилизованных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Волонтерский центр педагогического университета Шадринска и штаб «Мы вместе» собирают детей из семей мобилизованных жителей на серию квестов и мастер-классов. Об этом сообщается на странице центра ШГПУ в социальной сети «ВКонтакте». «22 октября состоялся первый „Художественный квест“. Счастливые дети — довольные родители! По всем вопросам обращайтесь к руководителю штаба #МЫВМЕСТЕ — Наталье Викторовне Сычевой, телефон для справок: 8-922-672-14-01», — указано на странице волонтерского центра. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Шадринска приняла решение организовать в школах, садах и учреждениях допобразования бесплатные дополнительные занятия для детей мобилизованных. Также помощь семьям мобилизованных оказывает волонтерский штаб «Мы вместе». Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. Призвать к военной службе планировалось 300 тысяч резервистов. 14 октября Путин заявил, что кампания по мобилизации должна завершиться 28 октября.

Волонтерский центр педагогического университета Шадринска и штаб «Мы вместе» собирают детей из семей мобилизованных жителей на серию квестов и мастер-классов. Об этом сообщается на странице центра ШГПУ в социальной сети «ВКонтакте». «22 октября состоялся первый „Художественный квест“. Счастливые дети — довольные родители! По всем вопросам обращайтесь к руководителю штаба #МЫВМЕСТЕ — Наталье Викторовне Сычевой, телефон для справок: 8-922-672-14-01», — указано на странице волонтерского центра. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Шадринска приняла решение организовать в школах, садах и учреждениях допобразования бесплатные дополнительные занятия для детей мобилизованных. Также помощь семьям мобилизованных оказывает волонтерский штаб «Мы вместе». Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. Призвать к военной службе планировалось 300 тысяч резервистов. 14 октября Путин заявил, что кампания по мобилизации должна завершиться 28 октября.