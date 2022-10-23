23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

Детей мобилизованных курганцев зовут на квесты

Волонтеры Шадринска приглашают детей из семей мобилизованных на квесты и мастер-классы
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Шадринск , город шадринск, шгпу, шадринский государственный педагогический университет
Волонтеры педуниверситета Шадринска занимаются с детьми мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Волонтерский центр педагогического университета Шадринска и штаб «Мы вместе» собирают детей из семей мобилизованных жителей на серию квестов и мастер-классов. Об этом сообщается на странице центра ШГПУ в социальной сети «ВКонтакте».

«22 октября состоялся первый „Художественный квест“. Счастливые дети — довольные родители! По всем вопросам обращайтесь к руководителю штаба #МЫВМЕСТЕ — Наталье Викторовне Сычевой, телефон для справок: 8-922-672-14-01», — указано на странице волонтерского центра.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Шадринска приняла решение организовать в школах, садах и учреждениях допобразования бесплатные дополнительные занятия для детей мобилизованных. Также помощь семьям мобилизованных оказывает волонтерский штаб «Мы вместе».

Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. Призвать к военной службе планировалось 300 тысяч резервистов. 14 октября Путин заявил, что кампания по мобилизации должна завершиться 28 октября.

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Волонтерский центр педагогического университета Шадринска и штаб «Мы вместе» собирают детей из семей мобилизованных жителей на серию квестов и мастер-классов. Об этом сообщается на странице центра ШГПУ в социальной сети «ВКонтакте». «22 октября состоялся первый „Художественный квест“. Счастливые дети — довольные родители! По всем вопросам обращайтесь к руководителю штаба #МЫВМЕСТЕ — Наталье Викторовне Сычевой, телефон для справок: 8-922-672-14-01», — указано на странице волонтерского центра. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Шадринска приняла решение организовать в школах, садах и учреждениях допобразования бесплатные дополнительные занятия для детей мобилизованных. Также помощь семьям мобилизованных оказывает волонтерский штаб «Мы вместе». Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. Призвать к военной службе планировалось 300 тысяч резервистов. 14 октября Путин заявил, что кампания по мобилизации должна завершиться 28 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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