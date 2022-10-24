Кадыров дал слово, что ВС РФ уничтожат все силы Запада на Украине

25 октября 2022 в 03:48 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожат любые силы Запада, переброшенные на Украину, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска уничтожат все силы, которые Запад пошлет на Украину. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «[Запад] старается всячески уничтожить Россию. Я вам даю слово Рамзана Кадырова: это мы их уничтожим, сколько бы они [на Украину] не отправили своих войск, спецгрупп и военной техники», — сказал Рамзан Кадыров в голосовом сообщении, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Он отметил, что за последние 3-4 дня ВС РФ уничтожили более 50 единиц техники НАТО, поставленной Украине. «Обещаю, что в ближайшем будущем вы услышите, что мы жестко начнем их уничтожать», — добавил глава Чечни. Россия проводит спецоперацию РФ на Украине с 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь. Ранее телеканал CBS News сообщал, что США разместили недалеко от западной границы Украины дивизию, в которой числится около 4700 солдат. В Белом доме заявили, что США не планируют перебрасывать солдат на Украину.

Российские войска уничтожат все силы, которые Запад пошлет на Украину. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «[Запад] старается всячески уничтожить Россию. Я вам даю слово Рамзана Кадырова: это мы их уничтожим, сколько бы они [на Украину] не отправили своих войск, спецгрупп и военной техники», — сказал Рамзан Кадыров в голосовом сообщении, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Он отметил, что за последние 3-4 дня ВС РФ уничтожили более 50 единиц техники НАТО, поставленной Украине. «Обещаю, что в ближайшем будущем вы услышите, что мы жестко начнем их уничтожать», — добавил глава Чечни. Россия проводит спецоперацию РФ на Украине с 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь. Ранее телеканал CBS News сообщал, что США разместили недалеко от западной границы Украины дивизию, в которой числится около 4700 солдат. В Белом доме заявили, что США не планируют перебрасывать солдат на Украину.