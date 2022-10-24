24 октября 2022

Белый дом: Байден не менял позицию по поводу отправки войск США на Украину

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США не планируют перебрасывать своих солдат на Украину, заявил Джон Кирби Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден по-прежнему не собирается отправлять войска на Украину. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Решение главнокомандующего [ВС США Джо Байдена] о том, что на территории Украины американские войска не будут принимать участие в боевых действиях, осталось неизменно», — заявил Джон Кирби в ходе онлайн-брифинга. Он подчеркнул, что позиция США на этот счет не изменилась, несмотря на заявления некоторых командиров.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что США разместили недалеко от западной границы Украины дивизию, в которой числится около 4700 солдат. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что США планируют направить в страну дополнительное оружие и войска. Политолог Алексей Мухин отметил, что конфликт РФ и НАТО близок к своему пику. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.

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Президент США Джо Байден по-прежнему не собирается отправлять войска на Украину. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Решение главнокомандующего [ВС США Джо Байдена] о том, что на территории Украины американские войска не будут принимать участие в боевых действиях, осталось неизменно», — заявил Джон Кирби в ходе онлайн-брифинга. Он подчеркнул, что позиция США на этот счет не изменилась, несмотря на заявления некоторых командиров. Ранее телеканал CBS News сообщал, что США разместили недалеко от западной границы Украины дивизию, в которой числится около 4700 солдат. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что США планируют направить в страну дополнительное оружие и войска. Политолог Алексей Мухин отметил, что конфликт РФ и НАТО близок к своему пику. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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