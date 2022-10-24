Белый дом: Байден не менял позицию по поводу отправки войск США на Украину

24 октября 2022 в 23:52 Размер текста - 17 +

США не планируют перебрасывать своих солдат на Украину, заявил Джон Кирби Фото: flickrpd/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден по-прежнему не собирается отправлять войска на Украину. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Решение главнокомандующего [ВС США Джо Байдена] о том, что на территории Украины американские войска не будут принимать участие в боевых действиях, осталось неизменно», — заявил Джон Кирби в ходе онлайн-брифинга. Он подчеркнул, что позиция США на этот счет не изменилась, несмотря на заявления некоторых командиров. Ранее телеканал CBS News сообщал, что США разместили недалеко от западной границы Украины дивизию, в которой числится около 4700 солдат. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что США планируют направить в страну дополнительное оружие и войска. Политолог Алексей Мухин отметил, что конфликт РФ и НАТО близок к своему пику. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.

Президент США Джо Байден по-прежнему не собирается отправлять войска на Украину. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Решение главнокомандующего [ВС США Джо Байдена] о том, что на территории Украины американские войска не будут принимать участие в боевых действиях, осталось неизменно», — заявил Джон Кирби в ходе онлайн-брифинга. Он подчеркнул, что позиция США на этот счет не изменилась, несмотря на заявления некоторых командиров. Ранее телеканал CBS News сообщал, что США разместили недалеко от западной границы Украины дивизию, в которой числится около 4700 солдат. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что США планируют направить в страну дополнительное оружие и войска. Политолог Алексей Мухин отметил, что конфликт РФ и НАТО близок к своему пику. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.