24 октября 2022

Свердловские власти выделили 300 миллионов семьям мобилизованных

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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, армия, солдаты, призывники, военкомат, мобилизация, мобилизованные, сво
Родственники мобилизованных получат по 20 тысяч рублей Фото:
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Мобилизация в России

Власти Свердловской области выделили более 300 млн рублей на поддержку членов семьи мобилизованных. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Родственники бойцов получат по 20 тысяч рублей.

«Родственники мобилизованных получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего. На эти цели выделено более 300 миллионов рублей», — сообщили в ДИПе.

Согласно документу, выплата должна прийти не позднее 26 ноября. Кроме этого, в регионе работают волонтеры, которые помогают устроить в детсады детей мобилизованных свердловчан. Власти продумывают способы избавить солдат от платы за детсады.

Информация о назначении выплаты появилась 20 октября. Предполагается, что родственники получат 20 тысяч и еще 20 тысяч на каждого ребенка, включая совершеннолетних студентов.

Частичная мобилизация стартовала 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил, что в первую очередь для выполнения целей спецоперации будут мобилизовать тех, кто имеет боевой опыт, военно-учетную специальность и проходил службу в армии РФ. Спецоперация России на Украине начата после восьмилетних обстрелов армией ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Для спасения их жизней власти РФ сообщили о проведении денацификации и демилитаризации Украины.

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Власти Свердловской области выделили более 300 млн рублей на поддержку членов семьи мобилизованных. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Родственники бойцов получат по 20 тысяч рублей. «Родственники мобилизованных получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего. На эти цели выделено более 300 миллионов рублей», — сообщили в ДИПе. Согласно документу, выплата должна прийти не позднее 26 ноября. Кроме этого, в регионе работают волонтеры, которые помогают устроить в детсады детей мобилизованных свердловчан. Власти продумывают способы избавить солдат от платы за детсады. Информация о назначении выплаты появилась 20 октября. Предполагается, что родственники получат 20 тысяч и еще 20 тысяч на каждого ребенка, включая совершеннолетних студентов. Частичная мобилизация стартовала 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил, что в первую очередь для выполнения целей спецоперации будут мобилизовать тех, кто имеет боевой опыт, военно-учетную специальность и проходил службу в армии РФ. Спецоперация России на Украине начата после восьмилетних обстрелов армией ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Для спасения их жизней власти РФ сообщили о проведении денацификации и демилитаризации Украины.
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