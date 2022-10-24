Свердловские власти выделили 300 миллионов семьям мобилизованных

25 октября 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Родственники мобилизованных получат по 20 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти Свердловской области выделили более 300 млн рублей на поддержку членов семьи мобилизованных. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Родственники бойцов получат по 20 тысяч рублей. «Родственники мобилизованных получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего. На эти цели выделено более 300 миллионов рублей», — сообщили в ДИПе. Согласно документу, выплата должна прийти не позднее 26 ноября. Кроме этого, в регионе работают волонтеры, которые помогают устроить в детсады детей мобилизованных свердловчан. Власти продумывают способы избавить солдат от платы за детсады. Информация о назначении выплаты появилась 20 октября. Предполагается, что родственники получат 20 тысяч и еще 20 тысяч на каждого ребенка, включая совершеннолетних студентов. Частичная мобилизация стартовала 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил, что в первую очередь для выполнения целей спецоперации будут мобилизовать тех, кто имеет боевой опыт, военно-учетную специальность и проходил службу в армии РФ. Спецоперация России на Украине начата после восьмилетних обстрелов армией ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Для спасения их жизней власти РФ сообщили о проведении денацификации и демилитаризации Украины.

Власти Свердловской области выделили более 300 млн рублей на поддержку членов семьи мобилизованных. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Родственники бойцов получат по 20 тысяч рублей. «Родственники мобилизованных получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего. На эти цели выделено более 300 миллионов рублей», — сообщили в ДИПе. Согласно документу, выплата должна прийти не позднее 26 ноября. Кроме этого, в регионе работают волонтеры, которые помогают устроить в детсады детей мобилизованных свердловчан. Власти продумывают способы избавить солдат от платы за детсады. Информация о назначении выплаты появилась 20 октября. Предполагается, что родственники получат 20 тысяч и еще 20 тысяч на каждого ребенка, включая совершеннолетних студентов. Частичная мобилизация стартовала 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил, что в первую очередь для выполнения целей спецоперации будут мобилизовать тех, кто имеет боевой опыт, военно-учетную специальность и проходил службу в армии РФ. Спецоперация России на Украине начата после восьмилетних обстрелов армией ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Для спасения их жизней власти РФ сообщили о проведении денацификации и демилитаризации Украины.