26 октября 2022

Следственный комитет проводит проверку гибели мигранта на стройплощадке в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, снос здания, ковш экскаватора
Погибший мигрант был машинистом экскаватора Фото:

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели машиниста экскаватора на стройплощадке в Сургуте. Руководитель региональной пресс-службы ведомства Денис Волощенко рассказал журналисту, что погибший был мигрантом.

«Следователи выясняют все обстоятельства дела о гибели 41-летнего машиниста экскаватора на стройплощадке на улице Маяковского в Сургуте. Когда мужчина расчищал территорию под строительство спорткомплекса от бетонных блоков, осколки бетонной конструкции отлетели в кабину экскаватора, пробили стекло и попали в голову. Машинист скончался на месте от полученных травм. Он был гражданином одного из соседних государств», — уточнил Волощенко.

В следственном комитете отметили, что погибший был легальным мигрантом. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют законность его пребывания на стройке и соблюдение техники безопасности при проведении работ.

Ранее URA.RU писало о гибели водителя грузовика на месторождении «Сургутнефтегаза». По предварительной версии следствия, он попал под колеса грузовика своего коллеги.

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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели машиниста экскаватора на стройплощадке в Сургуте. Руководитель региональной пресс-службы ведомства Денис Волощенко рассказал журналисту, что погибший был мигрантом. «Следователи выясняют все обстоятельства дела о гибели 41-летнего машиниста экскаватора на стройплощадке на улице Маяковского в Сургуте. Когда мужчина расчищал территорию под строительство спорткомплекса от бетонных блоков, осколки бетонной конструкции отлетели в кабину экскаватора, пробили стекло и попали в голову. Машинист скончался на месте от полученных травм. Он был гражданином одного из соседних государств», — уточнил Волощенко. В следственном комитете отметили, что погибший был легальным мигрантом. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют законность его пребывания на стройке и соблюдение техники безопасности при проведении работ. Ранее URA.RU писало о гибели водителя грузовика на месторождении «Сургутнефтегаза». По предварительной версии следствия, он попал под колеса грузовика своего коллеги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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