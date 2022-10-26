Следственный комитет проводит проверку гибели мигранта на стройплощадке в Сургуте

27 октября 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Погибший мигрант был машинистом экскаватора Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет проводит проверку по факту гибели машиниста экскаватора на стройплощадке в Сургуте. Руководитель региональной пресс-службы ведомства Денис Волощенко рассказал журналисту, что погибший был мигрантом. «Следователи выясняют все обстоятельства дела о гибели 41-летнего машиниста экскаватора на стройплощадке на улице Маяковского в Сургуте. Когда мужчина расчищал территорию под строительство спорткомплекса от бетонных блоков, осколки бетонной конструкции отлетели в кабину экскаватора, пробили стекло и попали в голову. Машинист скончался на месте от полученных травм. Он был гражданином одного из соседних государств», — уточнил Волощенко. В следственном комитете отметили, что погибший был легальным мигрантом. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют законность его пребывания на стройке и соблюдение техники безопасности при проведении работ. Ранее URA.RU писало о гибели водителя грузовика на месторождении «Сургутнефтегаза». По предварительной версии следствия, он попал под колеса грузовика своего коллеги.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели машиниста экскаватора на стройплощадке в Сургуте. Руководитель региональной пресс-службы ведомства Денис Волощенко рассказал журналисту, что погибший был мигрантом. «Следователи выясняют все обстоятельства дела о гибели 41-летнего машиниста экскаватора на стройплощадке на улице Маяковского в Сургуте. Когда мужчина расчищал территорию под строительство спорткомплекса от бетонных блоков, осколки бетонной конструкции отлетели в кабину экскаватора, пробили стекло и попали в голову. Машинист скончался на месте от полученных травм. Он был гражданином одного из соседних государств», — уточнил Волощенко. В следственном комитете отметили, что погибший был легальным мигрантом. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют законность его пребывания на стройке и соблюдение техники безопасности при проведении работ. Ранее URA.RU писало о гибели водителя грузовика на месторождении «Сургутнефтегаза». По предварительной версии следствия, он попал под колеса грузовика своего коллеги.