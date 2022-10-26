26 октября 2022

Блогер из ХМАО, который вел эфиры о мобилизации, записался добровольцем на фронт. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт сбора мобилизованных. Тюмень, военкомат, мобилизация, мобилизованные
Блогер заявил, что сам пришел в военкомат и попросил внести его в списки добровольцев Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Вице-спикер молодежного парламента ХМАО Иван Лаптев, который был одним из модераторов он-лайн эфиров с заседаний мобилизационной комиссии, отправился в центр подготовки военнослужащих в рамках частичной мобилизации. Лаптев рассказал URA.RU, что сам пришел в военкомат и попросил внести его в списки добровольцев.

«Я ухожу по повестке, но повестку получил добровольно. Когда президент [России Владимир Путин] объявил, что все мы должны сплотиться, я пошел в военкомат и сам попросил внести меня в списки мобилизованных», — прокомментировал Лаптев. Молодой человек являлся одним из модераторов он-лайн эфиров с заседаний мобилизационной комиссии под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой. Он задавал актуальные вопросы от жителей, которые касались частичной мобилизации, окружным властям.

На призывной пункт Ивана провожали друзья, родные и близкие — всего тридцать человек. «Мы не можем оставаться в стороне, когда происходят такие события. Не надо бояться, это наша судьба, судьба России — бороться с внешними врагами. Только вместе мы победим», — заявил Лаптев.

Ранее URA.RU писало о казачьем вахмистре из Сургута, который записался в добровольцы. Он мог бы не мобилизоваться из-за возраста, но все же решил пойти на фронт.

Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Вице-спикер молодежного парламента ХМАО Иван Лаптев, который был одним из модераторов он-лайн эфиров с заседаний мобилизационной комиссии, отправился в центр подготовки военнослужащих в рамках частичной мобилизации. Лаптев рассказал URA.RU, что сам пришел в военкомат и попросил внести его в списки добровольцев. «Я ухожу по повестке, но повестку получил добровольно. Когда президент [России Владимир Путин] объявил, что все мы должны сплотиться, я пошел в военкомат и сам попросил внести меня в списки мобилизованных», — прокомментировал Лаптев. Молодой человек являлся одним из модераторов он-лайн эфиров с заседаний мобилизационной комиссии под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой. Он задавал актуальные вопросы от жителей, которые касались частичной мобилизации, окружным властям. На призывной пункт Ивана провожали друзья, родные и близкие — всего тридцать человек. «Мы не можем оставаться в стороне, когда происходят такие события. Не надо бояться, это наша судьба, судьба России — бороться с внешними врагами. Только вместе мы победим», — заявил Лаптев. Ранее URA.RU писало о казачьем вахмистре из Сургута, который записался в добровольцы. Он мог бы не мобилизоваться из-за возраста, но все же решил пойти на фронт. Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...