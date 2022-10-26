Казачий вахмистр из ХМАО отправился на фронт добровольцем

27 октября 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Настроение боевое. Главное — не унывать! Фото: Антон Артемьев новость из сюжета Мобилизация в России Казачий вахмистр из Ханты-Мансийска Руслан Пятков отправляется в зону специальной военной операции на Украине добровольцев. Об этом URA.RU сообщил сам военнослужащий. «Сам в военкомат пришел, отдал военный билет и мне выдали повестку. Я командир отделения инженерной разведки по срочной службе, не воевал. В казачьем кругу это обсуждали, конечно, у меня старший брат две чеченских кампании прошел, так что вариантов не было. Семье сказал — надо! Настроение бодрое. Атаман хутора тоже собирается вместе с другими казаками, а кто-то уже на фронте!», — сказал Пятков.



Дочь Руслана приняла решение отца по формуле «раз папа сказал, то значит так надо». В свои 42 года вахмистр мог бы и не мобилизоваться, поскольку стоит в так называемой второй очереди на отправку. Однако, таких раздумий у сержанта разведки не было. «Никто из станицы не говорил, что если не поедешь, то не казак. Такого не было. Мы все к защите Отечества относимся как к прописной истине», — дополнил Пятков.



Ранее URA.RU сообщало, что стрелок из ХМАО мобилизовался, чтобы отправиться на передовую вместе с сыном. По заявке из войсковой части, после переподготовки, они должны будут вместе служить в секторе СВО. По крайней мере, отец на это надеется.



Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» . ?

Казачий вахмистр из Ханты-Мансийска Руслан Пятков отправляется в зону специальной военной операции на Украине добровольцев. Об этом URA.RU сообщил сам военнослужащий. «Сам в военкомат пришел, отдал военный билет и мне выдали повестку. Я командир отделения инженерной разведки по срочной службе, не воевал. В казачьем кругу это обсуждали, конечно, у меня старший брат две чеченских кампании прошел, так что вариантов не было. Семье сказал — надо! Настроение бодрое. Атаман хутора тоже собирается вместе с другими казаками, а кто-то уже на фронте!», — сказал Пятков. Дочь Руслана приняла решение отца по формуле «раз папа сказал, то значит так надо». В свои 42 года вахмистр мог бы и не мобилизоваться, поскольку стоит в так называемой второй очереди на отправку. Однако, таких раздумий у сержанта разведки не было. «Никто из станицы не говорил, что если не поедешь, то не казак. Такого не было. Мы все к защите Отечества относимся как к прописной истине», — дополнил Пятков. Ранее URA.RU сообщало, что стрелок из ХМАО мобилизовался, чтобы отправиться на передовую вместе с сыном. По заявке из войсковой части, после переподготовки, они должны будут вместе служить в секторе СВО. По крайней мере, отец на это надеется. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ. ?