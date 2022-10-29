Губернатор Тюменской области обратился к землякам

30 октября 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Александр Моор заявил, что каждый человек должен понимать истинные причины и результаты масштабных трагедий Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона в День памяти жертв политических репрессий. Глава региона считает, что это одна из тех дат, которая напоминает о важности знать историю своей страны, а также о необходимости учитывать уроки прошлого. Слова губернатора передает официальный портал органов государственной власти Тюменской области. «День памяти жертв политических репрессий — это одна из дат, которая напоминает о необходимости знать историю своего государства и учитывать горькие уроки прошлого. <…> Каждый человек должен понимать истинные причины и результаты масштабных трагедий», — говорится в обращении Моора, которое опубликовано на сайте органов государственной власти региона. Он отметил, что понимание причин и результаты трагедий это тоже важно, как и знания о достижениях государства. Кроме того, глава региона добавил, что сегодня идет противостояние с агрессивной внешней политикой и страна защищает права своих граждан говорить на родном языке. «К сожалению, сегодня мы вновь ведем бескомпромиссную борьбу с агрессивной внешней политикой, противостоим внешнему политическому и экономическому давлению, защищаем права наших соотечественников говорить на родном языке, жить в мире и согласии» — подчеркнул Моор в своем обращении.

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона в День памяти жертв политических репрессий. Глава региона считает, что это одна из тех дат, которая напоминает о важности знать историю своей страны, а также о необходимости учитывать уроки прошлого. Слова губернатора передает официальный портал органов государственной власти Тюменской области. «День памяти жертв политических репрессий — это одна из дат, которая напоминает о необходимости знать историю своего государства и учитывать горькие уроки прошлого. <…> Каждый человек должен понимать истинные причины и результаты масштабных трагедий», — говорится в обращении Моора, которое опубликовано на сайте органов государственной власти региона. Он отметил, что понимание причин и результаты трагедий это тоже важно, как и знания о достижениях государства. Кроме того, глава региона добавил, что сегодня идет противостояние с агрессивной внешней политикой и страна защищает права своих граждан говорить на родном языке. «К сожалению, сегодня мы вновь ведем бескомпромиссную борьбу с агрессивной внешней политикой, противостоим внешнему политическому и экономическому давлению, защищаем права наших соотечественников говорить на родном языке, жить в мире и согласии» — подчеркнул Моор в своем обращении.