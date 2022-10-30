30 октября 2022
29 октября 2022

На сайте хоккейного клуба из ХМАО разместили ссылки на проституток и букмекерские конторы

© Служба новостей «URA.RU»
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Домашний матч команды
На сайте клуба из ХМАО появились ссылки на сомнительные сайты Фото:

На сайте хоккейного клуба «Югра» (Ханты-Мансийск) были размещены замаскированные ссылки на сайт о проститутках и сайт нелегальной букмекерской конторы. Переход на сомнительные сайты происходил после клика на определенные клубы в турнирной таблице, сообщает корреспондент URA.RU.

«Мы эту проблему обнаружили и оперативно решили. Сейчас наши технические специалисты разбираются в причине ее возникновение. Дело в том, что данные турнирной таблицы со всеми гиперссылками формируются не нами, а автоматически подтягиваются с иного источника», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь хоккейной команды Петр Ермаков.

По словам представителя клуба, многие команды ВХЛ меняют домен со временем. А конторы с сомнительной репутацией его выкупают, чтобы получать больше переходов на сайт.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) приглашают на работу элитных проституток. Платить обещают более двух млн рублей в месяц.

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На сайте хоккейного клуба «Югра» (Ханты-Мансийск) были размещены замаскированные ссылки на сайт о проститутках и сайт нелегальной букмекерской конторы. Переход на сомнительные сайты происходил после клика на определенные клубы в турнирной таблице, сообщает корреспондент URA.RU. «Мы эту проблему обнаружили и оперативно решили. Сейчас наши технические специалисты разбираются в причине ее возникновение. Дело в том, что данные турнирной таблицы со всеми гиперссылками формируются не нами, а автоматически подтягиваются с иного источника», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь хоккейной команды Петр Ермаков. По словам представителя клуба, многие команды ВХЛ меняют домен со временем. А конторы с сомнительной репутацией его выкупают, чтобы получать больше переходов на сайт. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) приглашают на работу элитных проституток. Платить обещают более двух млн рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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