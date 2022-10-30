На сайте хоккейного клуба из ХМАО разместили ссылки на проституток и букмекерские конторы

31 октября 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

На сайте клуба из ХМАО появились ссылки на сомнительные сайты Фото: Евгений Листюк © URA.RU На сайте хоккейного клуба «Югра» (Ханты-Мансийск) были размещены замаскированные ссылки на сайт о проститутках и сайт нелегальной букмекерской конторы. Переход на сомнительные сайты происходил после клика на определенные клубы в турнирной таблице, сообщает корреспондент URA.RU. «Мы эту проблему обнаружили и оперативно решили. Сейчас наши технические специалисты разбираются в причине ее возникновение. Дело в том, что данные турнирной таблицы со всеми гиперссылками формируются не нами, а автоматически подтягиваются с иного источника», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь хоккейной команды Петр Ермаков. По словам представителя клуба, многие команды ВХЛ меняют домен со временем. А конторы с сомнительной репутацией его выкупают, чтобы получать больше переходов на сайт. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) приглашают на работу элитных проституток. Платить обещают более двух млн рублей в месяц.

На сайте хоккейного клуба «Югра» (Ханты-Мансийск) были размещены замаскированные ссылки на сайт о проститутках и сайт нелегальной букмекерской конторы. Переход на сомнительные сайты происходил после клика на определенные клубы в турнирной таблице, сообщает корреспондент URA.RU. «Мы эту проблему обнаружили и оперативно решили. Сейчас наши технические специалисты разбираются в причине ее возникновение. Дело в том, что данные турнирной таблицы со всеми гиперссылками формируются не нами, а автоматически подтягиваются с иного источника», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь хоккейной команды Петр Ермаков. По словам представителя клуба, многие команды ВХЛ меняют домен со временем. А конторы с сомнительной репутацией его выкупают, чтобы получать больше переходов на сайт. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) приглашают на работу элитных проституток. Платить обещают более двух млн рублей в месяц.