Путин призвал не превращать в рутину заботу о мобилизованных и их семьях

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Владимир Путин напомнил о необходимости поддержки семей мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что регионам нужно не превращать заботу о мобилизованных в рутину. Об этом он заявил на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

«Я знаю, что у вас здесь организована работа, просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду. Это важное направление нашей общей работы», — цитирует Путина РИА Новости.

Он призвал продолжать поддерживать семьи участников спецоперации. Путин заявил, что к этому нужно относиться как к одному из важнейших поручений.

В России уже завершилась частичная мобилизация. На фронт отправили 87 тысяч человек из 300 тысяч призванных, сообщили в Минобороны РФ. Мобилизованным и их семьям положены различные льготы. Например, их детям предоставляют бесплатные путевки в лагерь. В некоторых регионах ввели единовременные выплаты для семей мобилизованных. В Ленинградской области семьи мобилизованных могут оформить льготные проездные, сообщают «Невские новости».

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что регионам нужно не превращать заботу о мобилизованных в рутину. Об этом он заявил на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. «Я знаю, что у вас здесь организована работа, просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду. Это важное направление нашей общей работы», — цитирует Путина РИА Новости. Он призвал продолжать поддерживать семьи участников спецоперации. Путин заявил, что к этому нужно относиться как к одному из важнейших поручений. В России уже завершилась частичная мобилизация. На фронт отправили 87 тысяч человек из 300 тысяч призванных, сообщили в Минобороны РФ. Мобилизованным и их семьям положены различные льготы. Например, их детям предоставляют бесплатные путевки в лагерь. В некоторых регионах ввели единовременные выплаты для семей мобилизованных. В Ленинградской области семьи мобилизованных могут оформить льготные проездные, сообщают «Невские новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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