Путин призвал не превращать в рутину заботу о мобилизованных и их семьях

01 ноября 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин напомнил о необходимости поддержки семей мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Президент РФ Владимир Путин заявил, что регионам нужно не превращать заботу о мобилизованных в рутину. Об этом он заявил на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. «Я знаю, что у вас здесь организована работа, просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду. Это важное направление нашей общей работы», — цитирует Путина РИА Новости. Он призвал продолжать поддерживать семьи участников спецоперации. Путин заявил, что к этому нужно относиться как к одному из важнейших поручений. В России уже завершилась частичная мобилизация. На фронт отправили 87 тысяч человек из 300 тысяч призванных, сообщили в Минобороны РФ. Мобилизованным и их семьям положены различные льготы. Например, их детям предоставляют бесплатные путевки в лагерь. В некоторых регионах ввели единовременные выплаты для семей мобилизованных. В Ленинградской области семьи мобилизованных могут оформить льготные проездные, сообщают « Невские новости ».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что регионам нужно не превращать заботу о мобилизованных в рутину. Об этом он заявил на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. «Я знаю, что у вас здесь организована работа, просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду. Это важное направление нашей общей работы», — цитирует Путина РИА Новости. Он призвал продолжать поддерживать семьи участников спецоперации. Путин заявил, что к этому нужно относиться как к одному из важнейших поручений. В России уже завершилась частичная мобилизация. На фронт отправили 87 тысяч человек из 300 тысяч призванных, сообщили в Минобороны РФ. Мобилизованным и их семьям положены различные льготы. Например, их детям предоставляют бесплатные путевки в лагерь. В некоторых регионах ввели единовременные выплаты для семей мобилизованных. В Ленинградской области семьи мобилизованных могут оформить льготные проездные, сообщают «Невские новости».