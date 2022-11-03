В Кремле прокомментировали предложение увеличить срок службы в РФ

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
В Кремле нет позиции по поводу увеличения срока службы Фото:

В Кремле пока нет позиции по поводу увеличения срока службы до двух лет. Решающее слово будет за Минобороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Согласитесь, что решающий голос за Минобороны. Все зависит от позиции Минобороны, от запросов Минобороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от Минобороны мы не слышали. Мы видим заявления, читаем, но на этот счет позиции нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не ведется», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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В Кремле пока нет позиции по поводу увеличения срока службы до двух лет. Решающее слово будет за Минобороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Согласитесь, что решающий голос за Минобороны. Все зависит от позиции Минобороны, от запросов Минобороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от Минобороны мы не слышали. Мы видим заявления, читаем, но на этот счет позиции нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не ведется», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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