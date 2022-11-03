В Кремле прокомментировали предложение увеличить срок службы в РФ

03 ноября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

В Кремле нет позиции по поводу увеличения срока службы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле пока нет позиции по поводу увеличения срока службы до двух лет. Решающее слово будет за Минобороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Согласитесь, что решающий голос за Минобороны. Все зависит от позиции Минобороны, от запросов Минобороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от Минобороны мы не слышали. Мы видим заявления, читаем, но на этот счет позиции нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не ведется», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

В Кремле пока нет позиции по поводу увеличения срока службы до двух лет. Решающее слово будет за Минобороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Согласитесь, что решающий голос за Минобороны. Все зависит от позиции Минобороны, от запросов Минобороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от Минобороны мы не слышали. Мы видим заявления, читаем, но на этот счет позиции нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не ведется», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.