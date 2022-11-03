Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске

04 ноября 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Дорожную ситуацию в городе осложняет снегопад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем в Челябинске. В результате аварии пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «В пятницу в 11:35 напротив дома №60 по Свердловскому проспекту произошло столкновение двух автомобилей. Автомобиль Fiat, водитель — мужчина 1993 года рождения, и автомобиль „ПАЗ“, следовавший по маршруту №22, водитель — мужчина 1979 года рождения», — сообщили в ведомстве. В результате аварии пострадала женщина и десятилетний ребенок — пассажиры легкого автомобиля. В маршрутном такси пострадавших нет. В Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения быть внимательными из-за погодных условий. В Челябинске с утра пятницы идет снегопад. Патрули ГИБДД сопровождают уборочную технику, которая расчищает дороги от сугробов.

Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем в Челябинске. В результате аварии пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «В пятницу в 11:35 напротив дома №60 по Свердловскому проспекту произошло столкновение двух автомобилей. Автомобиль Fiat, водитель — мужчина 1993 года рождения, и автомобиль „ПАЗ“, следовавший по маршруту №22, водитель — мужчина 1979 года рождения», — сообщили в ведомстве. В результате аварии пострадала женщина и десятилетний ребенок — пассажиры легкого автомобиля. В маршрутном такси пострадавших нет. В Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения быть внимательными из-за погодных условий. В Челябинске с утра пятницы идет снегопад. Патрули ГИБДД сопровождают уборочную технику, которая расчищает дороги от сугробов.