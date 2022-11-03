03 ноября 2022

Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город после снегопада. Челябинск, пробка, затор, автомобиль, город в снегу, дорога, автотранспорт
Дорожную ситуацию в городе осложняет снегопад Фото:

Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем в Челябинске. В результате аварии пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«В пятницу в 11:35 напротив дома №60 по Свердловскому проспекту произошло столкновение двух автомобилей. Автомобиль Fiat, водитель — мужчина 1993 года рождения, и автомобиль „ПАЗ“, следовавший по маршруту №22, водитель — мужчина 1979 года рождения», — сообщили в ведомстве.

В результате аварии пострадала женщина и десятилетний ребенок — пассажиры легкого автомобиля. В маршрутном такси пострадавших нет.

В Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения быть внимательными из-за погодных условий. В Челябинске с утра пятницы идет снегопад. Патрули ГИБДД сопровождают уборочную технику, которая расчищает дороги от сугробов.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем в Челябинске. В результате аварии пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «В пятницу в 11:35 напротив дома №60 по Свердловскому проспекту произошло столкновение двух автомобилей. Автомобиль Fiat, водитель — мужчина 1993 года рождения, и автомобиль „ПАЗ“, следовавший по маршруту №22, водитель — мужчина 1979 года рождения», — сообщили в ведомстве. В результате аварии пострадала женщина и десятилетний ребенок — пассажиры легкого автомобиля. В маршрутном такси пострадавших нет. В Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения быть внимательными из-за погодных условий. В Челябинске с утра пятницы идет снегопад. Патрули ГИБДД сопровождают уборочную технику, которая расчищает дороги от сугробов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...