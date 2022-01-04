Крымский депутат Госдумы предрек Зеленскому трибунал

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, инаугурация, зеленский владимир
Владимир Зеленский пообещал военным, что они смогут сделать фото в Крыму Фото:

Президента Украины Владимира Зеленского ждет международный трибунал в случае нападения на Крым. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

«Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных. А самого украинского президента —международный трибунал», — цитирует РИА «Новости» Михаила Шеремета.

По его словам, властям Киева стоит помнить о событиях 2014 года. Тогда 80% украинских военных перешли на сторону Крыма и присягнули на верность РФ, заявил Шеремет. Многие из уехавших на Украину пытались вернуться назад и просили об этом, сказал депутат Госдумы.

Ранее Зеленский заявил, что в 2022 году военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут сделать фото в Крыму, Луганске и Донецке. По его словам, военнослужащие потом смогут повесить снимки на стену в своих квартирах, которые им выдаст Украина за участие в боевых действиях. Такое заявление он сделал во время своего новогоднего поздравления, передает Life.

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Президента Украины Владимира Зеленского ждет международный трибунал в случае нападения на Крым. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. «Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных. А самого украинского президента —международный трибунал», — цитирует РИА «Новости» Михаила Шеремета. По его словам, властям Киева стоит помнить о событиях 2014 года. Тогда 80% украинских военных перешли на сторону Крыма и присягнули на верность РФ, заявил Шеремет. Многие из уехавших на Украину пытались вернуться назад и просили об этом, сказал депутат Госдумы. Ранее Зеленский заявил, что в 2022 году военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут сделать фото в Крыму, Луганске и Донецке. По его словам, военнослужащие потом смогут повесить снимки на стену в своих квартирах, которые им выдаст Украина за участие в боевых действиях. Такое заявление он сделал во время своего новогоднего поздравления, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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