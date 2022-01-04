Крымский депутат Госдумы предрек Зеленскому трибунал

04 января 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пообещал военным, что они смогут сделать фото в Крыму Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президента Украины Владимира Зеленского ждет международный трибунал в случае нападения на Крым. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. «Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных. А самого украинского президента —международный трибунал», — цитирует РИА «Новости» Михаила Шеремета. По его словам, властям Киева стоит помнить о событиях 2014 года. Тогда 80% украинских военных перешли на сторону Крыма и присягнули на верность РФ, заявил Шеремет. Многие из уехавших на Украину пытались вернуться назад и просили об этом, сказал депутат Госдумы. Ранее Зеленский заявил, что в 2022 году военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут сделать фото в Крыму, Луганске и Донецке. По его словам, военнослужащие потом смогут повесить снимки на стену в своих квартирах, которые им выдаст Украина за участие в боевых действиях. Такое заявление он сделал во время своего новогоднего поздравления, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президента Украины Владимира Зеленского ждет международный трибунал в случае нападения на Крым. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. «Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных. А самого украинского президента —международный трибунал», — цитирует РИА «Новости» Михаила Шеремета. По его словам, властям Киева стоит помнить о событиях 2014 года. Тогда 80% украинских военных перешли на сторону Крыма и присягнули на верность РФ, заявил Шеремет. Многие из уехавших на Украину пытались вернуться назад и просили об этом, сказал депутат Госдумы. Ранее Зеленский заявил, что в 2022 году военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут сделать фото в Крыму, Луганске и Донецке. По его словам, военнослужащие потом смогут повесить снимки на стену в своих квартирах, которые им выдаст Украина за участие в боевых действиях. Такое заявление он сделал во время своего новогоднего поздравления, передает Life.