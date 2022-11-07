07 ноября 2022

В Кургане назначили директора центра Илизарова

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Открытие стерилизационного отделения в центре Илизарова. Курган, бурцев александр
Александр Бурцев избавился от приставки и. о. и стал директором центра Илизарова Фото:

Главный врач центра Илизарова в Кургане Александр Бурцев избавился от приставки и. о. и стал директором медучреждения. Соответствующий приказ о его назначении подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Документ вступил в силу со вторника.

«Назначить с 8 ноября 2022 г. Бурцева Александра Владимировича на должность директора федерального государственного учреждения „Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова“ министерства здравоохранения РФ на срок 5 лет с оплатой труда, определенной трудовым договором», — указано в приказе. В должности исполняющего обязанности директора центра Александр Бурцев находился с 2020 года.

Он доктор медицинских наук, хирург и главный врач медучреждения. Александр Бурцев в 2009 году окончил военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова, на данный момент является автором более 70 научных трудов и 3 патентов на изобретения.

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Главный врач центра Илизарова в Кургане Александр Бурцев избавился от приставки и. о. и стал директором медучреждения. Соответствующий приказ о его назначении подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Документ вступил в силу со вторника. «Назначить с 8 ноября 2022 г. Бурцева Александра Владимировича на должность директора федерального государственного учреждения „Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова“ министерства здравоохранения РФ на срок 5 лет с оплатой труда, определенной трудовым договором», — указано в приказе. В должности исполняющего обязанности директора центра Александр Бурцев находился с 2020 года. Он доктор медицинских наук, хирург и главный врач медучреждения. Александр Бурцев в 2009 году окончил военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова, на данный момент является автором более 70 научных трудов и 3 патентов на изобретения.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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