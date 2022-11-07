В Кургане назначили директора центра Илизарова

Александр Бурцев избавился от приставки и. о. и стал директором центра Илизарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный врач центра Илизарова в Кургане Александр Бурцев избавился от приставки и. о. и стал директором медучреждения. Соответствующий приказ о его назначении подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Документ вступил в силу со вторника.

«Назначить с 8 ноября 2022 г. Бурцева Александра Владимировича на должность директора федерального государственного учреждения „Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова“ министерства здравоохранения РФ на срок 5 лет с оплатой труда, определенной трудовым договором», — указано в приказе. В должности исполняющего обязанности директора центра Александр Бурцев находился с 2020 года.

Он доктор медицинских наук, хирург и главный врач медучреждения. Александр Бурцев в 2009 году окончил военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова, на данный момент является автором более 70 научных трудов и 3 патентов на изобретения.