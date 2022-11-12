В Киеве выступили против прекращения военных действий с РФ на зиму

12 ноября 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

Украина не может допустить остановки боевых действий зимой, заявил секретарь СНБО Данилов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зима не станет поводом к прекращению боевых действий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. «Никакой остановки боевых действий зимой мы допустить не можем», — цитирует Данилова «Лента.ру». Он добавил, что Украина это не «холодильная камера» и она не собирается замораживать свои действия. Также Данилов напомнил, что одним из условий начала переговоров является возврат всех территорий, которые были освобождены Россией. Ранее западные военные чиновники выразили мнение, что зима может подтолкнуть украинское руководство к мирным переговорам с Россией. Военный аналитик Юрий Котенок после захвата Херсона ВСУ спрогнозировал подготовку украинской армии к боям на крымском направлении, передает «Федеральное агентство новостей». Что касается других направлений, то, по словам пленного командира ВСУ, этой зимой украинские войска собираются начать наступление на Белгородскую и Курскую области, сообщает «Национальная служба новостей». В связи с наступлением зимы председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли призвал РФ и Украину воспользоваться возможностью и начать мирные переговоры, пишет Life .

Зима не станет поводом к прекращению боевых действий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. «Никакой остановки боевых действий зимой мы допустить не можем», — цитирует Данилова «Лента.ру». Он добавил, что Украина это не «холодильная камера» и она не собирается замораживать свои действия. Также Данилов напомнил, что одним из условий начала переговоров является возврат всех территорий, которые были освобождены Россией. Ранее западные военные чиновники выразили мнение, что зима может подтолкнуть украинское руководство к мирным переговорам с Россией. Военный аналитик Юрий Котенок после захвата Херсона ВСУ спрогнозировал подготовку украинской армии к боям на крымском направлении, передает «Федеральное агентство новостей». Что касается других направлений, то, по словам пленного командира ВСУ, этой зимой украинские войска собираются начать наступление на Белгородскую и Курскую области, сообщает «Национальная служба новостей». В связи с наступлением зимы председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли призвал РФ и Украину воспользоваться возможностью и начать мирные переговоры, пишет Life.