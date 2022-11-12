Welt: полиция Германии уволила своего сотрудника за пророссийские взгляды

Welt: полиция Берлина была раскритикована из-за пророссийских убеждений сотрудника

12 ноября 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

Полицию Берлина раскритиковали из-за пророссийских взглядов сотрудника Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкий полицейский Михаэль Бок, имеющий пророссийские взгляды, был уволен, так как на такой должности требуется безукоризненная репутация. Об этом написала немецкая газета Welt, осудив полицию Берлина за сотрудника, который работал «до недавнего времени». По информации издания, Бок никогда не скрывал своих убеждений и того факта, что он имеет доступ к конфиденциальной информации. Немецкая газета уточняет, что экс-полицейского компрометирует совершенная еще семь лет назад доставка гуманитарной помощи в Донецк и Луганск. Также он участвовал в параде на Красной площади по случаю 70-й годовщины Победы над фашистской Германией и заявлял, что находился тогда «почти напротив президента России Владимира Путина». На сегодняшний день полиция проводит дисциплинарное расследование. Ее сотрудники подчеркнули, что очень серьезно относятся к этому случаю, так как он наносит «существенный ущерб репутации берлинской полиции». В августе Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что готовится к проведению масштабной карательной зачистки Харькова от граждан, лояльных к России. В заявлении Минобороны РФ отмечалось, что в качестве оснований сотрудники СБУ планируют искать в телефонах истории звонков и сообщений на российские номера, а также данные из социальных сетей.

Немецкий полицейский Михаэль Бок, имеющий пророссийские взгляды, был уволен, так как на такой должности требуется безукоризненная репутация. Об этом написала немецкая газета Welt, осудив полицию Берлина за сотрудника, который работал «до недавнего времени». По информации издания, Бок никогда не скрывал своих убеждений и того факта, что он имеет доступ к конфиденциальной информации. Немецкая газета уточняет, что экс-полицейского компрометирует совершенная еще семь лет назад доставка гуманитарной помощи в Донецк и Луганск. Также он участвовал в параде на Красной площади по случаю 70-й годовщины Победы над фашистской Германией и заявлял, что находился тогда «почти напротив президента России Владимира Путина». На сегодняшний день полиция проводит дисциплинарное расследование. Ее сотрудники подчеркнули, что очень серьезно относятся к этому случаю, так как он наносит «существенный ущерб репутации берлинской полиции». В августе Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что готовится к проведению масштабной карательной зачистки Харькова от граждан, лояльных к России. В заявлении Минобороны РФ отмечалось, что в качестве оснований сотрудники СБУ планируют искать в телефонах истории звонков и сообщений на российские номера, а также данные из социальных сетей.