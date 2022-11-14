На курганской «Рублевке» открыли объект, из-за которого судили экс-главу района

Водопровод начали строить в 2015 году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Кетово Курганской области (так называемой курганской «Рублевки») открыли водопровод, который начинали строить в 2015 году. Об этом в своем telegram-канале 15 ноября сообщил губернатор Вадим Шумков. Ранее из-за проблем, связанных со строительством объекта отправили в колонию бывшего главу Кетовского района Александра Носкова.

«В Кетово завершили строительство водопровода. Как это нередко бывает, много лет назад одни его „поматросили“, другие „бросили“. В итоге — государству достался криминальный недострой с отклонением от проекта и кучей недоделок, а жители остались без долгожданного центрального водоснабжения», — написал Шумков.

Он отметил, что на работы дополнительно выделили 26 млн рублей. Шумков добавил, что технические работы сейчас завершены, и остались только вопросы, связанные с документами, чтобы ввести водопровод в эксплуатацию.

Водопровод в Кетове начали строить в 2015 году. Экс-главу района Кетовского района Александра Носкова приговорили к шести годам колонии за подпись недостоверных актов на 15 млн рублей, и чиновник, по данным суда, знал, что работы не выполнены. Также Носкова обязали возместить ущерб в размере почти 16 млн рублей. Новый контракт заключили с компанией «Артель». Срок контракта истекал 25 декабря 2020 года, после чего его продлевали. В начале 2022 года «Артель» отказалась достраивать водопровод из-за неисполнения заказчиком обязательств по контракту.