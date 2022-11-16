16 ноября 2022
15 ноября 2022

В ХМАО осудят полицейского, который покрывал нелегальный бизнес на мигрантах

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейский получил взяток на 200 000 с лишним тысяч рублей Фото:

Полицейского из Нижневартовска, который брал взятки за сокрытие незаконной деятельность по постановке на учет иностранных граждан, будут судить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

«Прокуратура города Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции. По версии следствия, обвиняемый, занимая должность оперуполномоченного УМВД России по г. Нижневартовску, в период с 2020 по 2021 годы получал денежные вознаграждения от жительницы Нижневартовска, которая занималась незаконной деятельностью по постановке на учет иностранных граждан», — сообщили в надзорном ведомстве.

За взятки полицейский освобождал от ответственности и не выявлял нарушения в сфере миграционного законодательства. В общей сложности полицейский получил более 200 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит бассейн спортивной школы после того, как в нем чуть не утонул ребенок. Надзорное ведомство оценит безопасность условий занятий на воде, медицинскую помощь. Под проверку попадут должностные лица спортшколы.

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Полицейского из Нижневартовска, который брал взятки за сокрытие незаконной деятельность по постановке на учет иностранных граждан, будут судить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры. «Прокуратура города Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции. По версии следствия, обвиняемый, занимая должность оперуполномоченного УМВД России по г. Нижневартовску, в период с 2020 по 2021 годы получал денежные вознаграждения от жительницы Нижневартовска, которая занималась незаконной деятельностью по постановке на учет иностранных граждан», — сообщили в надзорном ведомстве. За взятки полицейский освобождал от ответственности и не выявлял нарушения в сфере миграционного законодательства. В общей сложности полицейский получил более 200 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит бассейн спортивной школы после того, как в нем чуть не утонул ребенок. Надзорное ведомство оценит безопасность условий занятий на воде, медицинскую помощь. Под проверку попадут должностные лица спортшколы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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