В ХМАО осудят полицейского, который покрывал нелегальный бизнес на мигрантах

Полицейского из Нижневартовска, который брал взятки за сокрытие незаконной деятельность по постановке на учет иностранных граждан, будут судить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.
«Прокуратура города Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции. По версии следствия, обвиняемый, занимая должность оперуполномоченного УМВД России по г. Нижневартовску, в период с 2020 по 2021 годы получал денежные вознаграждения от жительницы Нижневартовска, которая занималась незаконной деятельностью по постановке на учет иностранных граждан», — сообщили в надзорном ведомстве.
За взятки полицейский освобождал от ответственности и не выявлял нарушения в сфере миграционного законодательства. В общей сложности полицейский получил более 200 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит бассейн спортивной школы после того, как в нем чуть не утонул ребенок. Надзорное ведомство оценит безопасность условий занятий на воде, медицинскую помощь. Под проверку попадут должностные лица спортшколы.
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