19 ноября 2022
18 ноября 2022

В ХМАО открылся Дом дружбы народов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Региональный форум национального единства
Дом дружбы народов должен объединить представителей национальных организаций Сургута Фото:

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов рассказал об открытии Дома дружбы народов, который должен способствовать укреплению взаимоотношения представителей разных национальностей города. Новость мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале.

«Дом дружбы народов открыли в Сургуте. Он получил грантовую поддержку и будет работать как площадка во взаимодействии с региональной ассоциацией некоммерческих организаций Югры», — рассказал Андрей Филатов.

Он отметил, что данный проект это пространство для неформального общения представителей национальных организаций Сургута, их культурного обмена и расширения форматов сотрудничества. Планируется проводить просветительские мероприятия, оказывать юридические услуги, отмечать праздники и просто общаться за чашкой чая на важные темы. Реализовываться проект будет совместно с администрацией муниципалитета.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Надымском районе (ЯНАО) шесть общественных организаций получили гранты для реализации социальных проектов. Каждому победителю вручили по 500 тысяч рублей.

От участников и организаторов проекта будет зависеть, какими делами, идеями и содержанием он наполнится

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Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов рассказал об открытии Дома дружбы народов, который должен способствовать укреплению взаимоотношения представителей разных национальностей города. Новость мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Дом дружбы народов открыли в Сургуте. Он получил грантовую поддержку и будет работать как площадка во взаимодействии с региональной ассоциацией некоммерческих организаций Югры», — рассказал Андрей Филатов. Он отметил, что данный проект это пространство для неформального общения представителей национальных организаций Сургута, их культурного обмена и расширения форматов сотрудничества. Планируется проводить просветительские мероприятия, оказывать юридические услуги, отмечать праздники и просто общаться за чашкой чая на важные темы. Реализовываться проект будет совместно с администрацией муниципалитета. Ранее URA.RU рассказывало, что в Надымском районе (ЯНАО) шесть общественных организаций получили гранты для реализации социальных проектов. Каждому победителю вручили по 500 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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