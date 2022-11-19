В ХМАО открылся Дом дружбы народов. Фото

20 ноября 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Дом дружбы народов должен объединить представителей национальных организаций Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов рассказал об открытии Дома дружбы народов, который должен способствовать укреплению взаимоотношения представителей разных национальностей города. Новость мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Дом дружбы народов открыли в Сургуте. Он получил грантовую поддержку и будет работать как площадка во взаимодействии с региональной ассоциацией некоммерческих организаций Югры», — рассказал Андрей Филатов. Он отметил, что данный проект это пространство для неформального общения представителей национальных организаций Сургута, их культурного обмена и расширения форматов сотрудничества. Планируется проводить просветительские мероприятия, оказывать юридические услуги, отмечать праздники и просто общаться за чашкой чая на важные темы. Реализовываться проект будет совместно с администрацией муниципалитета. Ранее URA.RU рассказывало, что в Надымском районе (ЯНАО) шесть общественных организаций получили гранты для реализации социальных проектов. Каждому победителю вручили по 500 тысяч рублей. От участников и организаторов проекта будет зависеть, какими делами, идеями и содержанием он наполнится telegram-канал Андрея Филатова

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов рассказал об открытии Дома дружбы народов, который должен способствовать укреплению взаимоотношения представителей разных национальностей города. Новость мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Дом дружбы народов открыли в Сургуте. Он получил грантовую поддержку и будет работать как площадка во взаимодействии с региональной ассоциацией некоммерческих организаций Югры», — рассказал Андрей Филатов. Он отметил, что данный проект это пространство для неформального общения представителей национальных организаций Сургута, их культурного обмена и расширения форматов сотрудничества. Планируется проводить просветительские мероприятия, оказывать юридические услуги, отмечать праздники и просто общаться за чашкой чая на важные темы. Реализовываться проект будет совместно с администрацией муниципалитета. Ранее URA.RU рассказывало, что в Надымском районе (ЯНАО) шесть общественных организаций получили гранты для реализации социальных проектов. Каждому победителю вручили по 500 тысяч рублей.