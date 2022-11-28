28 ноября 2022
27 ноября 2022
26 ноября 2022

Житель ЯНАО подозревается в убийстве матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, полиция, полицейский автомобиль, ск, полицейское оцепление, машина, автомобиль полиции, введенский владычный монастырь
Подозреваемый самостоятельно позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем Фото:

В Салехарде (ЯНАО) возбуждено уголовное дело в отношении жителя, который подозревается в убийстве. Об этом сообщает окружное управление СК.

«По данным следствия, в городе Салехарде 28 ноября 2022 года мужчина 1974 года рождения, в ходе ссоры с матерью, нанес 82-летней женщине многочисленные удары ножом в область грудной клетки. После совершения убийства подозреваемый самостоятельно позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем», — сообщается в СК.

По данным следствия мужчина имеет ограничения в здоровье и постоянно проживал с потерпевшей в одной квартире. Следствием проводятся неотложные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее URA.RU сообщало, что предполагаемого убийцу из ЯНАО задержали в Сургуте. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда жителю Свердловской области, повлекшем смерть по неосторожности.

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В Салехарде (ЯНАО) возбуждено уголовное дело в отношении жителя, который подозревается в убийстве. Об этом сообщает окружное управление СК. «По данным следствия, в городе Салехарде 28 ноября 2022 года мужчина 1974 года рождения, в ходе ссоры с матерью, нанес 82-летней женщине многочисленные удары ножом в область грудной клетки. После совершения убийства подозреваемый самостоятельно позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем», — сообщается в СК. По данным следствия мужчина имеет ограничения в здоровье и постоянно проживал с потерпевшей в одной квартире. Следствием проводятся неотложные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Ранее URA.RU сообщало, что предполагаемого убийцу из ЯНАО задержали в Сургуте. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда жителю Свердловской области, повлекшем смерть по неосторожности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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