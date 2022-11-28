Житель ЯНАО подозревается в убийстве матери

Подозреваемый самостоятельно позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) возбуждено уголовное дело в отношении жителя, который подозревается в убийстве. Об этом сообщает окружное управление СК.

«По данным следствия, в городе Салехарде 28 ноября 2022 года мужчина 1974 года рождения, в ходе ссоры с матерью, нанес 82-летней женщине многочисленные удары ножом в область грудной клетки. После совершения убийства подозреваемый самостоятельно позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем», — сообщается в СК.

По данным следствия мужчина имеет ограничения в здоровье и постоянно проживал с потерпевшей в одной квартире. Следствием проводятся неотложные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее URA.RU сообщало, что предполагаемого убийцу из ЯНАО задержали в Сургуте. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда жителю Свердловской области, повлекшем смерть по неосторожности.