23 ноября 2022
22 ноября 2022

В Екатеринбурге пострадал подросток, переходивший дорогу в неположенном месте

© Служба новостей «URA.RU»
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15-летний подросток пострадал в ДТП Фото:

Несовершеннолетнего пешехода, возвращавшегося из школы, сбил автомобиль, который двигался по улице Опалихинской, возле дома № 42. Об этом сообщили в городской автоинспекции.

«Инспекторы установили, что за рулем „Лада 211440“ находился 19-летний водитель. Он двигался с допустимой скоростью, но не увидел с правой стороны мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте», — прокомментировали в ГАИ Екатеринбурга.

Подросток в результате происшествия был доставлен в больницу с различными травмами. Водительский стаж автолюбителя составляет один год.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Ребенок был сбит водителем на улице Ангарская в Екатеринбурге.

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Несовершеннолетнего пешехода, возвращавшегося из школы, сбил автомобиль, который двигался по улице Опалихинской, возле дома № 42. Об этом сообщили в городской автоинспекции. «Инспекторы установили, что за рулем „Лада 211440“ находился 19-летний водитель. Он двигался с допустимой скоростью, но не увидел с правой стороны мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте», — прокомментировали в ГАИ Екатеринбурга. Подросток в результате происшествия был доставлен в больницу с различными травмами. Водительский стаж автолюбителя составляет один год. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Ребенок был сбит водителем на улице Ангарская в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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