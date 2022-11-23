В Екатеринбурге пострадал подросток, переходивший дорогу в неположенном месте

Несовершеннолетнего пешехода, возвращавшегося из школы, сбил автомобиль, который двигался по улице Опалихинской, возле дома № 42. Об этом сообщили в городской автоинспекции.
«Инспекторы установили, что за рулем „Лада 211440“ находился 19-летний водитель. Он двигался с допустимой скоростью, но не увидел с правой стороны мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте», — прокомментировали в ГАИ Екатеринбурга.
Подросток в результате происшествия был доставлен в больницу с различными травмами. Водительский стаж автолюбителя составляет один год.
Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Ребенок был сбит водителем на улице Ангарская в Екатеринбурге.
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