В Екатеринбурге пострадал подросток, переходивший дорогу в неположенном месте

24 ноября 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

15-летний подросток пострадал в ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU Несовершеннолетнего пешехода, возвращавшегося из школы, сбил автомобиль, который двигался по улице Опалихинской, возле дома № 42. Об этом сообщили в городской автоинспекции. «Инспекторы установили, что за рулем „Лада 211440“ находился 19-летний водитель. Он двигался с допустимой скоростью, но не увидел с правой стороны мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте», — прокомментировали в ГАИ Екатеринбурга. Подросток в результате происшествия был доставлен в больницу с различными травмами. Водительский стаж автолюбителя составляет один год. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Ребенок был сбит водителем на улице Ангарская в Екатеринбурге.

Несовершеннолетнего пешехода, возвращавшегося из школы, сбил автомобиль, который двигался по улице Опалихинской, возле дома № 42. Об этом сообщили в городской автоинспекции. «Инспекторы установили, что за рулем „Лада 211440“ находился 19-летний водитель. Он двигался с допустимой скоростью, но не увидел с правой стороны мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте», — прокомментировали в ГАИ Екатеринбурга. Подросток в результате происшествия был доставлен в больницу с различными травмами. Водительский стаж автолюбителя составляет один год. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Ребенок был сбит водителем на улице Ангарская в Екатеринбурге.