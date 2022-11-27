Жительнице Нефтеюганска (ХМАО) Наталье Журавлевой вручили нагрудный знак «Мать-героиня. Союз женских сил». Об этом сообщается на официальной странице Центра молодежных инициатив г. Нефтеюганска в социальной сети «Вконтакте».
«В Москве проходит Всероссийский форум „Семья — основа государства, многодетная семья — оплот и сила государства“, главное событие которого — награждение многодетных матерей общественной наградой „Мать-героиня“. Поздравляем с наградой уважаемую многодетную маму Нефтеюганска Наталью Александровну Журавлеву!» — говорится в сообщении.
Мероприятие приурочено к празднованию «Дня матери». Организатором форума является общественная организация «Союз женских сил».
Ранее URA.RU сообщало, что жительнице Надыма (ЯНАО) президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня». Ольга Дехтяренко вместе с супругом Вадимом воспитывает десять детей.
Наталье Журавлевой из Нефтеюганска вручен нагрудный знак «Мать — героиня III степени»
Жительнице Нефтеюганска (ХМАО) Наталье Журавлевой вручили нагрудный знак «Мать-героиня. Союз женских сил». Об этом сообщается на официальной странице Центра молодежных инициатив г. Нефтеюганска в социальной сети «Вконтакте». «В Москве проходит Всероссийский форум „Семья — основа государства, многодетная семья — оплот и сила государства“, главное событие которого — награждение многодетных матерей общественной наградой „Мать-героиня“. Поздравляем с наградой уважаемую многодетную маму Нефтеюганска Наталью Александровну Журавлеву!» — говорится в сообщении. Мероприятие приурочено к празднованию «Дня матери». Организатором форума является общественная организация «Союз женских сил». Ранее URA.RU сообщало, что жительнице Надыма (ЯНАО) президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня». Ольга Дехтяренко вместе с супругом Вадимом воспитывает десять детей.