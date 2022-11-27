27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Жительнице ХМАО вручили награду «Мать — героиня». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, многодетная семья, семья, дети, многодетная мать
Звание «Мать-героиня. III степени» присваивается за воспитание от трех до пяти детей Фото:

Жительнице Нефтеюганска (ХМАО) Наталье Журавлевой вручили нагрудный знак «Мать-героиня. Союз женских сил». Об этом сообщается на официальной странице Центра молодежных инициатив г. Нефтеюганска в социальной сети «Вконтакте».

«В Москве проходит Всероссийский форум „Семья — основа государства, многодетная семья — оплот и сила государства“, главное событие которого — награждение многодетных матерей общественной наградой „Мать-героиня“. Поздравляем с наградой уважаемую многодетную маму Нефтеюганска Наталью Александровну Журавлеву!» — говорится в сообщении.

Мероприятие приурочено к празднованию «Дня матери». Организатором форума является общественная организация «Союз женских сил».

Ранее URA.RU сообщало, что жительнице Надыма (ЯНАО) президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня». Ольга Дехтяренко вместе с супругом Вадимом воспитывает десять детей.

Наталье Журавлевой из Нефтеюганска вручен нагрудный знак «Мать — героиня III степени»

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Жительнице Нефтеюганска (ХМАО) Наталье Журавлевой вручили нагрудный знак «Мать-героиня. Союз женских сил». Об этом сообщается на официальной странице Центра молодежных инициатив г. Нефтеюганска в социальной сети «Вконтакте». «В Москве проходит Всероссийский форум „Семья — основа государства, многодетная семья — оплот и сила государства“, главное событие которого — награждение многодетных матерей общественной наградой „Мать-героиня“. Поздравляем с наградой уважаемую многодетную маму Нефтеюганска Наталью Александровну Журавлеву!» — говорится в сообщении. Мероприятие приурочено к празднованию «Дня матери». Организатором форума является общественная организация «Союз женских сил». Ранее URA.RU сообщало, что жительнице Надыма (ЯНАО) президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня». Ольга Дехтяренко вместе с супругом Вадимом воспитывает десять детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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